Nišić: Svako kome je stalo do Crne Gore da izađe na ulicu

Podgorica, (MINA) – Vrijeme da svako kome je stalo do Crne Gore ustane i izađe na ulicu, saopštile su Socijaldemokrate (SD).

Kako je kazala direktorica SD-a Irma Nišić, prvi protest pokreta “Ima nas” pokazao je snagu građanske, evropske Crne Gore.

“A današnji i svaki sljedeći pokazaće riješenost da istrajemo u odbrani naše države i njenih institucija”, poručila je ona.

Nišić je kazala da je krajnje vrijeme da svako kome je stalo do Crne Gore ustane i izađe na ulicu.

Prema njenim riječima, to nije pitanje nijedne partije, nijednog pojedinca, već prava, pravde i države.

“Ovo je pitanje u kakvoj Crnoj Gori želimo da živimo i da li ćemo dozvoliti anarhiju i gaženje svega do čega nam je stalo”, dodala je ona.

Prema riječima Nišić, prethodni skup je pokazao da neće, a današnji će potvrditi da ih ima da dignu glas protiv daljeg posrtanja Crne Gore.

