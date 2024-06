Nišić i Jakšić Stojanović posjetile Dječji dom Mladost u Bijeloj

Podgorica, (MINA) – Ministarke rada i socijalnog staranja i prosvjete, nauke i inovacija, Naida Nišić i Anđela Jakšić Stojanović, posjetile su Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mladost u Bijeloj, kako bi uručile poklone polumaturantima i maturantima.

Iz ministarstava prosvjete, nauke i inovacija i rada i socijalnog staranja saopštili su da je posjeta upriličena u čast djeci koja su hrabrošću i istrajnošću zaslužila da se svaki njihov uspjeh proslavi na poseban način.

U saopštenju se navodi da su Nišić i Jakšić Stojanović izrazile duboku zahvalnost i ponos zbog

postignuća tih mladih ljudi, ističući kako su oni pravi primjer snage i istrajnosti.

“Vaša upornost i želja za učenjem nas inspirišu i daju nam snagu da nastavimo raditi na stvaranju boljih uslova za sve vas“, istakla je Nišić.

Prema riječima Jakšić Stojanović, ovo je podsjetnik na važnost podrške i ljubavi koju svako dijete zaslužuje.

“Vi ste budućnost našeg društva, a mi smo ovdje da vas podržimo na svakom koraku”, poručila je Jakšić Stojanović.

Ona i Nišić su se saglasile da će nastaviti rad na poboljšanju uslova za djecu bez roditeljskog staranja i podržati ih u daljem razvoju i obrazovanju, pružajući im ne samo materijalnu pomoć, već i emocionalnu podršku i vjeru u bolju budućnost.

„Kroz ovakve gestove solidarnosti i pažnje stvaramo svijet u kojem svako dijete ima priliku da ostvari snove i izraste u srećnu i uspješnu osobu“, navodi se u saopštenju.

