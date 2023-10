Nikolić: Tužan dan za crnogorski parlamentarizam

Podgorica, (MINA) – Četništvo je danas, glasovima tri petine poslanika, i formalno postalo državna ideologija u Crnoj Gori, ocijenio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je, na konferenciji za novinare u Skupštini, kazao da je, zbog izbora Andrije Mandića za predsjednika Skupštine, danas tužan dan za crnogorski parlamentarizam.

„Pojedini predstavnici manjinskih partija, prije svega albanskih, našli su rezon da podrže izbor četničkog vojvode za predsjednika parlamenta, koji je svojevremeno prepadao Albance u Crnoj Gori“, rekao je Nikolić.

Kako je kazao, to dovoljno govori u kakvoj situaciji se nalazi današnja Crna Gora i u kakvom vremenu živimo.

Nikolić je pozvao medije da iskoristite sve što mogu, kako bi pokušali da dobiju odgovore da li je Mandić u legalnom posjedu državljanstva druge dražve.

„Mi smo danas pokušali da pozovemo Mandića da pokaže potvrdu koja će nam dokazati da on može biti, ne samo kandidat za predsjednika parlaementa, nego poslanik“, rekao je Nikolić.

On je dodao da legalno dvojno državljanstvo podrazumijeva da je ono dobijeno prije 3. juna 2006. godine.

„Mandić to do sada nije učinio, nema odgovora organa Srbije na ovaj upit“, istakao je Nikolić.

On je ocijenio da je danas težak dan za crnogorski parlamentarizam i u smislu poštovanja elemnentarnih procedura, jer je ograničeno pravo poslanika na 2,2 minuta da govori u odnosu na temu.

Nikolić je naveo da je obmana kada nova vlast govori da je većina proevropska.

„Kao što su nas obmanjivali da su pokušavali da formiraju neku drugu većinu. Neka se glasači Demokrata i Evrope sad zapitaju da li su ovo obećanja koja su dobijali u predizbornoj kampanji“, kazao je Nikolić.

On je poručio da će DPS veoma istrajno i uporno nastaviti borbu za građansku, evropsku i multietničku Crnu Goru.

Kako je naveo Nikolić, slijedi sjednica Skupštine na kojoj će se birati vlada i tu se, prema njegovim riječima, sprema novo kršenje zakona, jer ta sjednica treba da bude održana na Cetinju.

„Očekuje nas kolegijum predsjednika parlamenta na kojem treba da se dogovore uslovi za tu raspravu“, dodao je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS