Nikolić: Ruska agresija na Ukrajinu ugrožava stabilnost Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Ruska agresija na Ukrajinu proizvodi snažan uticaj u regionu Zapadnog Balkana, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, navodeći da Crna Gora dobro zna odakle joj prijeti najveća opasnost.

On je na bezbjednosnom forumu u Vašingtonu pod nazivom “Maligni uticaj Rusije i Kine na Zapadnom Balkanu”, čiji je domaćin američki Kongres, naveo je da je za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine Rusija pokušala da u Crnoj Gori smijeni vladu u državnom udaru i da zaustavi pristup NATO-u.

Crna Gora je, kako je rekao, uspjela tome da se odupre.

“Danas Rusija pokušava da izmijeni istoriju država bivšeg Sovjetskog Saveza, kako bi postigla dominaciju i uticaj koji je imao Sovjetski Savez”, kazao je Nikolić, saopšteno je iz DPS-a.

On je rekao da nije tajna da Srbija isto to pokušava da uradi na Zapadnom Balkanu.

Prema riječima Nikolića, upadljivo je da Srbija, kao jedan od najvažnijih saveznika Rusije, želi da upravlja političkim procesima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji.

On je dodao da to još ne nailazi na odgovarajuću reakciju međunarodnih partnera sa Zapada.

Bezbjednosni forum “Maligni uticaj Rusije i Kine na Zapadnom Balkanu” održava se na marginama Molitvenog doručka, kojem ove godine prisustvuju Nikolić i novoizabrani predsjednik DPS-a Danijel Živković.

