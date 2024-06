Nikolić: Mandić zloupotrijebio Skupštinu, opozicija će imati adekvatan odgovor

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore potpuno je zaključana i zloupotrebljena od njenog predsjednika Andrije Mandića, ocijenio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić i dodao da će opozicija preispitati dalji način rada u parlamentu.

Sjednica Skupštine koja je trebalo da bude održana danas otkazana je zbog toga što, prema saznanjima medija, na zasjedanje nijesu došli svi poslanici vlasti.

Nikolić je na konferenciji za novinare u Skupštini kazao da već peti dan parlamentarna većina ne obezbjeđuje rad parlamenta.

“Mnogo bitnije je zašto se uzirpira demokratsko pravo opoziciji i Skupštini, ko to radi, sa kojim ciljem i kome se čini usluga. Poznato je da nekada opozicija bojkotuje rad parlamenta, ali nije poznato da to čini skupštinska većina”, rekao je Nikolić, prenosi Pobjeda.

On je podsjetio da je otkazano saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranović.

U međuvremenu je, dodao je Nikolić, bez konsultacije kolegijuma, pomjerena sjednica premijerskog sata za subotu.

“Ova neozbiljnost predstavlja potpunu degradaciju parlamenta. Ako smo imali “paf-paf” vladu, imamo “truc-truc” parlament”, rekao je Nikolić.

On je poručio da će opozicija imati adekvatan odgovor.

“Mi smo i danas planirali da tražimo hitnu sjednicu parlamenta na kojoj bismo preispitivali dalje učešće opozicije u radu parlamenta”, rekao je Nikolić.

On je dodao da će donijeti odluku o daljem načinu rada, jer se, kako je naveo, na kolegijumima samo konsultuje parlamentarna većina i tako donose odluke.

“Skupštinsko rukovodstvo i parlamentarna većina zajedno sa premijerom govore o demokratiji, a u njima čuče mali diktatori koji su spremni da sruše parlament i mogućnost da se preispita njihov rad. Naći ćemo adekvatan odgovor i terapiju, a koja će to biti terapija – vidjećemo”, naveo je Nikolić.

Na pitanje hoće li parlament u petak raspravljati o Jasenovcu, Nikolić je kazao da se ne može prevariti Hrvatska i EU time što će se rezolucija staviti na dnevni red nakon što se dobije pozitivan IBAR.

Prema njegovim riječima, neminovna posljedica takve akcije u parlamentu je zaustavljanje integracija.

“Tako se vodi šibicarska i neodgovorna politika prema nacionalnim interesima. Na njima je da odluče šta je u proceduri, o čemu će se raspravljati, jer je suspendovana demokratija i prekršen Poslovnik. Ovaj parlament je dokazao nedostajanstvo jer ponižava građane trgujući sa Spajićem”, zaključio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS