Nikolić: Mandić se odlučio za put destrukcije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić odlučio se za put destrukcije i želi da onemogući postizanje razumnog kompormisa između parlamentarne većine i opozicije, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Mandić je ranije, na sjednici Kolegijuma, izrekao opoziciji mjeru udaljenja sa sjednica Skupštine, koja će trajati narednih 15 dana.

Nikolić je novinarima u Skupštini rekao da je Mandić na sjednicu Kolegijuma došao sa informacijom da je poslanicima opozicije izrekao mjeru udaljena sa sjednice.

„Nakon što smo o tome obaviješteni, mi smo kazali da predsjednik parlamenta očigledno želi da sruši svaku mogućnost da se dođe do razumnog kompormisa između većine i opozicije i da se odlučio za put destrukcije“, rekao je Nikolić.

On je istakao da će, za sve što će se ubuduće događati u institucijama i van njih, odogovornost snositi parlamentarna većina.

Nikolić je kazao da je opozicija imala dobru volju da iznese svoj predlog za izlazak iz krize u Crnoj Gori.

„Očigledno je postojala jasna namjera da se ne dozvoli dalji razgovor većine i opozicije, jer je dio većine pokazivao neku vrstu spremnosti za sporazum sa opozicijom“, naveo je Nikolić.

On je rekao da je danas bilo tužno gledati poslanike Demokrata i Pokreta Evropa sad (PES) koji „spuštenih glava“ dočekuju mjere izrečene opozicji, jer tako propada mogućnost za dogovor većine i opozicije.

Šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da su mogli naslutiti šta će Mandić da uradi i time što je, kad su dolazili u Skupštinu, bilo više pripadnika policije i Ministarstva unutrašnjih poslova nego novinara i poslanika.

“Tako da i to govori o stanju demokratije u Crnoj Gori na čelu sa Mandićem i Milojkom Spajićem”, rekao je Konatar.

On je naveo da odgovornost za sve što se dešava snosi parlamentarna većina čiji je lider Mandić.

Konatar je kazao su u petak održali kratku sjednicu Kolegijuma i da je za danas bilo predviđeno da se nastavi Kolegijum, sa ciljem postizanja kompromisa i usaglašavanja predloga sporazuma koji je trebalo da da opozicija.

On je naveo da je opozicija pripremila predlog sporazuma koji je podrazumijevao i da se sa završetkom sjednice u Budvi stiču uslovi da postignu dogovor oko deblokade Skupštine Crne Gore.

„Ono što je uradio Mandić je direktno rušenje daljeg nastavka dogovora, uz prećutno odobravanje poslanika parlamentarne većine“, istakao je Konatar.

On je naveo da su Mandić i predstavnici parlamentarne vćeine odustali od daljeg dijaloga o kompromisu za deblokadu parlamenta.

„U svakom slučaju, za nastavak političke krize, koja će se ovim potezom samo produbiti, odgovoran je Mandić, ali i Spajić i drugi poslanici parlamentarne većine koji ćuteći odobravaju sve što se radi u Skupštini“, rekao je Konatar.

Lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović rekao je da su prethodnih dana aktivno razgovarali i tražili rješenje.

“Bili smo ohrabreni glasovima kolega iz PES-a da bi do tog rješenja moglo doći. Taman kad smo bili na pragu mogućnosti da se dogovorimo, na početku Kolegijuma čuli smo da se vraćamo u destrukciju, čiji je kreator Mandić”, kazao je Vuksanović.

On je naveo da im je sopšteno da će vjerovatno danas biti nastavak sjednice Skupštine o budžetu.

Šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da je danas trebalo da na Kolegijumu govore o deblokadi parlamenta.

“Problem je što su čuli da mi pripremamo sporazum koji je trebalo da uključi Venecijansku komisiju”, rekao je Mugoša i dodao da je nakon toga izrečena mjera poslanicima opozicije.

Kako je kazao, parlamentarna većina ima 53 poslanika, a Mandić sa 13 poslanika upravlja sa 43 predstavnika ostalih konstituenata vlasti.

„Na njima je najveća odgovornost, oni su krivi, oni slijepo slušaju šta Mandić kaže“, istakao je Mugoša.

On je pozvao predstavnike manjinskih partija i PES-a da dobro razmisle i dodao će oni odgovarati za sve što će se dešavati.

Upitan da li će opozicija pokušati da uđe na sjednicu Skupštine ako bude danas održana, Nikolić je rekao da će se vidjeti šta će uraditi opozicija i da neki poslanici imaju pravo da uđu u salu, jer nijesu svima izrečene mjere.

On je kazao da nije slučajno zakazana sjednica Kolegijuma i sjednica Skupštine, već da je to urađeno planski i tendeciozno.

Nikolić je naveo da je Mandić to uradio, očekujući da će neredima u Skupštini stvoriti alibi za dešavanja u Budvi.

„Njemu je u ovom trenutku važnija Budva, nego dešavanja u Skupštini Crne Gore“, dodao je Nikolić.

On je kazao da poslanicima opozicije ne može biti zabranjeno da prisustvuju sjednici kad se bude glasalo o budžetu.

Nikolić je podsjetio da predstavnici opozicije danas imaju sastanak sa ambasadorima Kvinte.

„Ovaj način organizacije danas nam sugeriše da je neko htio da preduprijedi eventualne zaključke“, dodao je Nikolić.

Upitan da li misli da će danas biti održana sjednica Skupštine opštine Budve, Nikolić je rekao da će se vidjeti šta će se dešavati u Budvi i da će od toga zavisiti i eskalacija krize u Crnoj Gori.

