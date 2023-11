Nikolić: Mandić nastavlja da opstruira evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić nastavlja da, sa pozicije prvog čovjeka zakonodavne vlasti, opstruira evropski put Crne Gore, ocijenio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je rekao da je najnoviji otklon od evroatlantske, savezničke politike, Mandić demonstrirao u petak prijemom ambasadora Ruske Federacije, države kojoj je Crna Gora uvela sankcije slijedeći politiku Evropske unije (EU) u osudi agresije na Ukrajinu.

“Zbog takvih incidenata, kao i činjenice da je na čelu parlamenta Crne Gore osoba koja je dokazani ruski i srpski saveznik, jučerašnjem pozivu na prijem povodom 117 godina parlamentarizma nije se odazvao ni jedan od 27 ambasadora zemalja EU, kao ni 28 od 30 pozvanih ambasadora članica NATO”, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je kazao da prijemu nijesu htjeli da prisustvuju poslanici DPS-a.

“Svjesni činjenice da je Mandić “evropski” izum Jakova Milatovića, koji je postavljen na visoku državničku funkciju da bi institucionalno ometao napredovanje Crne Gore ka članstvu u EU, poslanici DPS nijesu htjeli da prisustvuju prijemu”, rekao je Nikolić.

On je kazao da političku i institucionalnu odgovornost za pokušaj konfrontacije Crne Gore sa svojim saveznicima, u šta se uklapa Mandićev prijem ruskog ambasadora, delegiraju prvenstveno Milatoviću.

“On je odgovoran što je povodom Dana parlamentarizma Skupština bojkotovana od većine diplomatskih predstavnika država saveznica kao i od političkih subjekta sa domaće političke scene, kojima je jasno od početka kakva je uloga namijenjena Mandiću, kao i zašto ga je Milatović protežirao”, dodao je Nikolić.

Kako je rekao, Milatovićev veto na ideju premijera Milojka Spajića da sklopi vladu bez nekadašnjeg Demokratskog fronta, kao i njegova platforma da je Crnu Goru moguće približiti EU preko Moskve, uveli su Crnu Goru u zonu “civilizacijskog sumraka”.

Nikolić je kazao da su identifikovali “stare i nove izvođače radova koji su odavno, ili od skoro, angažovani na blokadi evropskog puta Crne Gore”.

“Učinićemo sve da ih što prije sklonimo, elimišemo sa mjesta odlučivanja, onako kako smo to uradili sa Krivokapićevom i Abazovićevom vladom”, zaključio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS