Nikolić: Građani da riješe političku krizu na izborima

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore treba da riješe političku krizu na izborima, da bi nakon dvije godine lutanja dobili nespornu evroatlantsku većinu, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na sastanku sa američkim kongresmenima u Vašingtonu.

On je rekao da se, u razgovoru sa američkim kongresmenima o stanju u Crnoj Gori, čulo da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dalji demokratski razvoj Crne Gore i sve društvene snage koje se bore za građanske vrijednosti i evropsku budućnost države.

“Na sastanku sam iznio mišljenje da građani Crne Gore treba da riješe političku krizu na izborima, da bi nakon dvije godine lutanja dobili nespornu evroatlantsku većinu”, objavio je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

