Nikolić: Demokrate prinuđene da mole za koalicije

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora, koja je nekada pretendovala da bude ozbiljna, građanska i evropska partija, prinuđena je da javno i ponizno moli za koalicije ne bi li preživljavala na političkoj sceni, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Poslanik i generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović u intervjuu Vijestima pozvao je PES u predizbornu koaliciju, nudeći im da prvi predlože kandidata za predsjednika države ili premijera.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić ocijenio je da je Bogdanović, nakon tromjesečnog tihovanja uzrokovanog šokom usljed katastrofalnih izbornih rezultata na lokalnim izborima 23. oktobra, pokazao svu promašenost politike Demokrata koji, kako je rekao, rapidno gube rejting i ostaju bez bilo kakve političke perspektive.

“Stranka koja je nekada pretendovala da bude ozbiljna, građanska i evropska pretvorila se u satelit proruskog Demokratskog fronta koja je prinuđena da javno i ponizno moli za koalicije ne bi li nekako preživljavala na političkoj sceni Crne Gore”, naveo je Nikolić.

On je naveo da jeftine i politikantske poruke, lišene bilo kakve ozbiljne političke sadržine, programa i ideologije, i opravdavanje pomahnitalog fašizma DF-a istrajavanjem na promašenoj politici anti-DPS platforme, samo potvrđuju da Demokrate idu utabanim stazama Socijalističke narodne partije.

“Časno i temeljno, što bi rekao njihov bivši partijski drug Vladimir Joković”, istakao je Nikolić.

Kako je rekao, o kakvoj temeljnosti i principijelnosti se radi najbolje svjedoči činjenica da su Demokrate, upravo sa DPS-om i na inicijativu te partije glasale za rušenje vlada Dritana Abazovića “koji je od lažljivog Iznoguda za njih ponovo postao poželjan i prihvatljiv politički partner”.

