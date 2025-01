Nezakazivanjem SO Budva Vlada nastavlja sa rušenjem pravnog poretka

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore, odbijanjem da ispuni zakonsku obavezu i zakaže sjednicu Skupštine opštine (SO) Budva, nastavlja sa rušenjem pravnog poretka države i time dodatno produbljuje političku i ustavnu krizu, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bojan Zeković.

“Kada policija nepostupanjem suštinski asistira licima sa kapuljačama koja onemogućavaju predstavnike građana da rade svoj posao, a Vlada ih nakon toga podrži odbijajući da usvoji predlog ministra i zakaže sjednicu SO, što je zakonska obaveza, obesmišljavaju se izbori i politički procesi se ciljano iz institucija pokušavaju izmjestiti na ulicu”, rekao je Zeković.

On je naveo da je ministar javne uprave Maraš Dukaj još prošle sedmice predložio Vladi da, polazeći od imperativne zakonske obaveze Vlade, SO Budva zakaže za 23. januar.

“Ta tačka je ekspresno skinuta sa dnevnog reda na inicijativu lidera jedne od stranaka većine koja je i organizovala ono poznato nasilje lica sa kapuljačama u zgradi SO Budva, kada su odbornici fizičkom silom spriječeni da konstituišu skupštinu”, kazao je Zeković.

Nakon toga, kako je rekao, održano je nekoliko telefonskih sjednica Vlade i ni na jednoj od tih sjednica nije usvojena ova odluka.

“Dokle Spajićeva Vlada namjerava da ide u rušenju pravnog poretka zemlje, vidjećemo u narednih nekoliko dana kada ističe rok za zakazivanje sjednice SO Budva, a to je 27. januar”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Zekovića, Vlada “doliva ulje na vatru” i dodatno zaoštrava krizu do tačke potpune paralize političkog života, umjesto da makar u ovom slučaju postupi odgovorno i zakonito i zakaže SO Budva.

On je kazao da Vladi i svim akterima parlamentarne većine koja, kako je rekao, nasiljem pokušava da spriječi formiranje vlasti u Budvi, mora biti jasno da neće uspjeti da na taj način ostvari svoj politički cilj i da će se vlast za koju postoji većina formirati.

“Ovim putem još jednom upozoravamo, prije svega Spajića kao najodgovornijeg u državi da će za sve što se bude dešavalo i oko slučaja Budve biti kriv dominantno on, kao prvi čovjek izvršne vlasti”, naveo je Zeković.

