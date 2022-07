Nevine žrtve ratnih dešavanja ne smiju biti zaboravljene

Podgorica, (MINA) – Nevine žrtve svih ratnih dešavanja 20. vijeka ne smiju biti zaboravljene i obaveza svih je da se sa pijetetom sjećaju nevino stradalih, saopštili su iz Vlade.

Kako se navodi u saopštenju, delegacija Vlade položila je danas vijenac na spomen obilježje u selu Velika na 78. godišnjicu od nacističkog zločina nad civilima toga kraja.

Delegaciju je, kako se navodi, predvodio ministar pravde Marko Kovač sa savjetnicima predsjednika Vlade, Ivom Šoćem i Đorđem Radulovićem.

Dodaje se da je delegacija istovremeno prisustvovala obilježavanju godišnjice zajedno sa većim brojem građana i lokalnim zvaničnicima.

“Nevine žrtve svih ratnih dešavanja 20. vijeka se ne smiju zaboraviti. Obaveza svih nas je da se sa pijetetom sjećamo na nevino stradale i da to bude opomena za sve buduće generacije na ovim prostorima”, kazali su iz Vlade.

