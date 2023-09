Nestao djelovodnik iz Ministarstva ekologije, obaviještena policija

Podgorica, (MINA) – Djelovodnik predmeta građevinske inspekcije nestao je iz Pisarnice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, saopštili su iz tog Vladinog resora dodajući da je slučaj prijavljen policiji.

“Informišemo javnost da je iz Pisarnice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma nestao djelovodnik iz za period 23. novembra do 31. decembra prošle godine u koji se upisuju predmeti Direktorata za inspekcijski nadzor, odnosno građevinske inspekcije”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je ministarka Ana Novaković Đurović slučaj prijavila policiji, kao i da očekuju pokretanje postupka.

Novaković Đurović je kazala da je pokrenula mjere utvrđivanja odgovornosti u samom Ministarstvu.

“Riječ je o djelovodniku vezanom za inspekcijski nadzor, i imam osnova da sumnjam da je dokument ukraden kako bi se onemogućilo adekvatno funkcionisanje Ministarstva u ovoj oblasti”, navela je Novaković Đurović.

Kako je kazala, to može odgovarati različitim strukturama, uključujući i kriminalne, jer se na taj način usporavaju aktivnosti inspekcijskog nadzora, ali i cjelokupan rad Ministarstva.

“Da ne prejudiciram ishod postupka, očekujem da vrlo brzo imamo epilog ove situacije. Sačekaćemo završetak postupka i obavijestiti javnost o ishodu”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je kazala da, kako bi se preduprijedile slične situacije, osim utvrđivanja odgovornosti, razmatraju i uvođenje rigoroznih, pa i nepopularnih mjera kontrole zaposlenih i stranaka, ukoliko i to bude potrebno.

