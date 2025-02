Neprihvatljivo uslovljavanje opozicije, ubrzati dinamiku rada parlamenta

Podgorica, (MINA) – Uslovljavanje iz predloženog Sporazuma opozicije da se, nakon više od mjesec blokade, dodatno uspori dinamika rada Skupštine je neprihvatljivo, kazali su iz poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES).

„Sporazumom opozicije i parlamentarne većine, umjesto blokiranja, treba ubrzati dinamiku rada parlamenta“, poručili su iz poslaničkog kluba PES-a.

Oni su naveli da postoji ambiciozan i realan plan da se osim zakona kojim se unapređuje životni standard, dinamičnim radom Skupštine usvoje i brojni zakoni koji bi omogućili da se do kraja naredne godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.

„Neophodno je da zbog dogovorenog plana sa Evropskom komisijom, pristupimo usvajanju zakona za zatvaranje poglavlja tokom poljskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU) do juna ove godine“, kaže se u saopštenju.

Iz poslaničkog kluba PES-a su rekli da bi usporovanje zakonodavnih aktivnosti potpuno blokiralo povlačenje novca iz evropskog Plana rasta EU, za koji je neophodno realizovati brojne obaveze iz Plana rasta, kroz aktivnosti u Skupštini.

Oni su dodali da Skupština već preuzima konkretne korake kako bi država što prije imala funkcionalan i Ustavni sud u punom kapacitetu, što je interes domaće i međunarodne javnosti.

„Ohrabrujuće je što opozicija prihvata da se u međuvremenu konsultuje Venecijanska komisija koja bi dala mišljenje u vezi iscenirane krize sa Ustavnim sudom“, kazali su iz poslaničkog kluba PES-a.

Oni su pozvali parlamentarnu opoziciju da se vrati konstruktivnom djelovanju i da budu svjesni koliko je značajno da parlamentarni rad bude nesmetan i dinamičan.

