Neophodna solidarnost medijske zajednice u osudi napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Medijska zajednica u Crnoj Gori, bez obzira na evidentnu polarizaciju po pitanju uređivačke politike, treba da bude ujedinjena u osudi svih slučajeva ugrožavanja bezbjednosti i napada na novinare, saopšteno je iz nevladinih organizacija (NVO) Interakcija i Objektiv.

Iz tih NVO naglasili su da je potrebno konstantno podsjećati političare i visoke javne funkcionere da svojim porukama mogu da doprinesu kreiranju lošeg ambijenta u kojem novinari u Crnoj Gori funkcionišu.

U preporukama za unapređenje primjene zakonskih propisa, koji tretiraju pitanje medijskih sloboda i bezbjednosti novinara u Crnoj Gori, navodi se da je zato neophodno kontinuirano pozivati javne funkcionere da pogrešnim porukama ne ohrabruju pojedince na loše postupke prema novinarkama i novinarima u Crnoj Gori.

Kako su kazali iz NVO Interakcija i Objektiv, jedna od preporuka je insistiranje na primjeni međunarodnih preporuka prema kojima Vlada ima odgovornost da novinarima osigura bezbjedno poslovno okruženje.

Nadležnim državnim organima, Upravi policije, nadležnim državnim tužilaštvima, sudovima, preporučuje se dosljedna i neselektivna primjena izmjena i dopuna Krivičnog zakonika i drugih zakonskih propisa, a medijskim radnicima da prate primjenu zakonskih propisa kako bi ukazivali na eventualnu nedosljednost nadležnih državnih organa.

„Novinarke i novinari ohrabruju se da prijavljuju svaki vid napada i uznemiravanja i zagovaraju donošenje uputstva ili drugog podzakonskog akta za jednako postupanje tužilaštava u svim slučajevima napada na novinare, kako bi se izbjegla selektivna postupanja nadležnih organa i donošenje u potpunosti različitih odluka u istim ili sličnim predmetima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se jedna od preporuka odnosi na praćenje slučajeva napada na novinarke do donošenja sudske odluke, kako bi se na taj način doprinijelo da se o napadima na novinarke i novinare ne govori samo u vrijeme kada do njih dođe.

Preporuke su dio dokumenta izrađenog u okviru projekta “Stop nasilju nad novinarkama”, koji je podržan u okviru programa podrške „Safejournalists.net“, koji finansira Evropska komisija.

Cilj projekta je unapređenje zaštite medijskih i novinarskih sloboda.

