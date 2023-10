Nenezić: ZBCG i Demokrate najveći dobitnici pregovora

Podgorica, (MINA) – Najveći dobitnici pregovora o novoj vladi, prema trenutnim informacijama, su koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) i Demokrate, ocijenila je Ana Nenezić iz Instituta za društveno politička istraživanja Analitiko.

Nenezić je, gostujući u Jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore (RTCG), kazala da nije isključeno da bude mjesta i za Građanski pokret URA, ali da će tu biti malo razlike, jer će im očekivanja biti veća od onoga što će im Pokret Evropa sad (PES) ponuditi.

Ona je rekla da će se vidjeti da li je manjinskim pratijama značajnije da uđu u vlast i učestvuju u donošenju odluka bitnih za njihove zajednice, ili da ostanu lojalni ranijim koalicionim partnerima.

Nenezić je navela da je cilj PES-a da se realizuje program Evropa sad 2 i da će, u ovakvom odnosu u vlasti, sve direktno zavisiti od ZBCG, bez obzira na to na kojim pozicijama će se naći.

„Tako da je ovo strateška pobjeda te koalicije. Politika je racionalna, ali kod nas su emocije jake i kroz to gledamo na politiku“, kazala je Nenezić, prenosi Portal RTCG.

Prema njenim riječima, jedino racionalno se ponašao bivši Demokratski front, odnosno koalicija ZBCG.

„Oni su se kapilarno širili i osvajali prostor na lokalnom nivou, njihovi kadrovi su u najznačajnijim državnim preduzećima, a ne treba zanemariti i da imaju svoje medije“, navela je Nenzić.

Prema njenim riječima, pitanje je da li će u vlasti uspjeti da naprave otklon od svojih politika, koje ne odgovaraju međunarodnim partnerima.

Nenezić je ocijenila da pregovori nijesu išli dobro i da je mandatar za sastav nove vlade Milojko Spajić pokušavao da nađe partnere koji će najviše odgovarati međunarodnim partnerima, ali da u tom smislu nije naišao na odgovor Demokratske partije socijalista (DPS).

Ta partije, smatra ona, kao da još nije prihvatila da je opozicija i nije se desila unutrašnja reorganizacija, kako bi dobili prostor da budu koalicioni parteneri.

Nenezić je dodala da nijesu uradili ništa u tom pravcu.

“Spajić je imao pokušaje da vuče pregovore u tom pravcu, ali nije imao odgovor sa druge strane. Mandatar se našao u situaciji da bi ovo mogao da za njega bude politički kraj”, ocijenila je Nenezić.

Kako je dodala, sada su na potezu Spajić i PES u pokušaju da „pacifikuju“ neke poteze partnera iz koalicije ZBCG i zadovolje evroatlantske partnere.

“Ulazak ZBCG u vladu mora uticati na NATO partnere, može doći do neke vrste zamrzavanja saradnje“, ocijenila je Nenezić.

Ona je kazala da iz EU neće dolaziti ujednačen stav, ali da će i taj proces trpjeti neke posljedice.

„Što se tiče Vašingtona, oni su bili najglasniji u tome da ZBCG nije partner, ali vidjećemo kako će reagovati“, rekla je Nenezić.

Prema njenim riječima, dalji odnos sa međunarodnim partnerima zavisiće od Spajića – koliko će uspjeti da ih ubijedi da nije imao drugo rješenje.

Ona je dodala da očekuje da Spajić izađe u javnost i objasni kako su tekli pregovori i predstavi viziju razvoja, ne samo ekonomski program.

„U suprotnom imaćemo ono što se desilo u mnogim drugim državama, Italiji, Francuskoj, da se pojavi politički subjekt koji ima nagli porast popularnosti kod građana, ali i da brzo ode sa političke scene, ako ne uspije da ostvari ono što je obećao“, navela je Nenezić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS