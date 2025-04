Nedovoljno razvijena ekološka svijest prepreka zelenim politikama

Podgorica, (MINA) – Nedovoljno razvijena ekološka svijest predstavlja prepreku zelenim politikama, ocijenjeno je na panelu koji je Građanska alijansa (GA) organizovala u Ulcinju.

Sa panela pod nazivom „Da li politički lideri razumiju zelene politike?“ poručeno je da se ne može očekivati da građani razvijaju ekološku svijest i osjećaj odgovornosti prema prostoru i prirodi, ako istovremeno vide da oni koji donose odluke svojim postupcima šalju potpuno suprotnu poruku.

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu je, odgovarajući na pitanje da li slučaj Velike plaže u praksi pokazuje da javni interes i zeleni standardi bivaju nadjačani poslovnim interesima krupnog kapitala, istakao da ni premijer Milojko Spajić, ni skupštinska većina nijesu uvažili njihovo mišljenje, i da je to jedna od najlošijih odluka koju pamti od svog ulaska u parlament.

Kako je saopšteno iz GA, on je rekao da ga posebno zabrinjava što je interes strane kompanije stavljen ispred interesa crnogorskih građana.

Nimanbegu smatra da je to jedna odluka koja samo pokazuje da je došlo do kulminacije populizma i partijskih interesa, a možda i nekih skrivenih interesa.

„On je izrazio nadu da će nepotpisivanje zakona od strane predsjednika (Jakova) Milatovića i mišljenje Evropske komisije uticati na na stav poslanika u drugom krugu glasanja“, navodi se u saopštenju.

Na pitanje da li je istina da su neprijatni tonovi i uvredljive riječi obilježile sastanke sa Spajićem, Nimanbegu je odgovorio potvrdno, dodajući da premijer očigledno nije dobro shvatio svoju ulogu i odgovornost koju nosi pozicija predsjednika Vlade.

Nimanbegu je, govoreći o Solani, najavio osnivanje mehanizma upravljanja i dodao da iako žele partnerstvo sa državom, još nijesu blizu sporazuma.

„Pored toga, istakao je značaj zaštite jedinstvenog sliva Bojane, jer je to područje u funkciji čovjeka, a ne samo turizma“, kaže se u saopštenju.

Direktor Eko fonda Draško Boljević je, odgovarajući na pitanje kako veliki projekti utiču na sistem odlaganja otpada, kazao da polazi od pretpostavke da dolaze ekološki otriježnjeni investitori.

„Nameće se pitanje da li smo mi kao država spremni da ga realizujemo na način na koji je to propisano zakonskim i podzakonskim aktima“, navodi se u saopštenju.

Boljević je dodao da je već sada na dnevnom nivou po građaninu podignut kontigent otpada koji proizvodimo, a da on raste iz godine u godinu, posebno dolaskom turista tokom sezone.

Komentarišući pitanje divljih deponija, Boljević je naglasio da se Eko fond bavi njihovom sanacijom i da postoje lokacije koje se nalaze u državnom planu, ali ih nema u lokalnom i obratno.

On je naveo da ih u budućnosti čeka stvaranje sistema koji bi omogućio da predmet sanacije budu samo lokacije koje se nalaze u oba plana.

“Što se tiče otpada, država ubira nula eura prihoda po osnovu otpada, poenta je da se što prije donese set podzakonskih akata, da se horizontalno uskladi regulativa sa ostalim zakonima i da Crna Gora ubira prihode od otpada“, rekao je Boljević.

On je dodao da tek tada mogu pričati o ostvarenju nekih ciljeva.

Komentarišući aktuelno pitanje Velike plaže, programski direktor GA Milan Radović kazao je da se na tom primjeru uočava niz nepravilnosti, s obzirom na to da cjelokupan proces nije bio transparentan i nije uključivao stručnu javnost, kao i uvažavanje mišljenja relevantnih agencija.

„Već 30 godina u našem parlamentu svjedočimo tome da je interes političkih partija gotovo bez izuzetka ispred javnog interesa“, dodao je Radović.

On je kazao da ne može da se sjeti nijednog slučaja u kojem je neki poslanik glasao suprotno interesima svoje partije, čak i kada bi to značilo zaštitu javnog dobra.

