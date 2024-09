Nedić: Lokalna vlast ne obilježava Dan oslobođenja Berana

Podgorica, (MINA) – Lokalna vlast u Beranama ne obilježava 15. septembar – Dan oslobođenja tog grada od fašizma, iako bi Beranci trebalo da budu ponosni na taj datrum, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Predsjednik beranskog DPS-a Miro Nedić rekao je da se u svim gradovima dan oslobođenja od fašizma sa ponosom proslavlja.

„Danas je 15. septembar, Beranke i Beranci bi trebalo da su ponosni na taj datum. Međutim, kao što možemo da vidimo, taj datum je zapostavljen“, rekao je Nedić.

On je kazao da su na današnji dan 1944. godine njihovi preci dali značajan doprinos u slamanju fašizma.

„Ovaj veličanstveni datum naše bogate istorije nikako ne smije da izblijedi“, poručio je Nedić.

