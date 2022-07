Nastavak pružanja besplatnog interneta crnogorskim školama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete i Crnogorski Telekom dogovorili su nastavak saradnje na pružanju usluga besplatnog interneta crnogorskim školama.

Iz Telekoma su saopštili da već 15 godina podržavaju obrazovni sistem Crne Gore kroz obezbjeđivanje besplatnog interneta za više od 200 osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova.

Kako su naveli iz te kompanije, u prethodne dvije godine u projekat je uključeno oko 150 područnih jedinica crnogorskih škola u ruralnim i prigradskim područjima.

Iz Telekoma su rekli da su taj način ustanove koje nemaju pristup fiksnom internetu dobile besplatan pristup mobilnom 4G internetu i brzom protoku podataka.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović istakao je da je nastavak saradnje sa Crnogorskim Telekomom posebno važan u trenutku kada je počela implementacija Strategije digitalizacije obrazovnog sistema.

On je naveo da je strateški cilj Ministarstva da svi objekti obrazovno-vaspitnih ustanova budu pokriveni internet signalom, kako bi svako dijete dobilo priliku da u objektu u kojem pohađa nastavu može pristupiti svim edukativnim sadržajima i resursima koje Ministarstvo obezbjeđuje učenicima.

“Vojinović je naglasio značaj kontinuranog rada na razvoju kritičkog mišljenja, posebno kada je u pitanju upotreba tehnologije, zbog čega je prepoznata potreba uspostavljanja kvalitetne saradnje i na ovom polju”, kaže se u saopštenju.

Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju u Telekomu, Dušan Banović, kazao je da tim projektom pokrivaju dva strateška cilja kompanije i Deutsche Telekom Grupe, čiji je dio.

„Prvi cilj je digitalna inkluzija mladih iz svih djelova zemlje i različitih socijalnih miljea, koji će na ovaj način dobiti pristup kvalitetnijem obrazovanju”, naveo je Banović.

S druge strane je, kako je rekao, podrška državi i školama u procesu digitalizaciji obrazovanja kroz pružanje pouzdane fiksne i mobilne infrastructure.

Banović je dodao da su, osim na tu temu, sa Vojinovićem razgovarali o drugim projektima, koji se odnose na podršku obrazovanju mladih kroz razvijanje digitalnih vještina i njihovu edukaciju o konzumiranju digitalnih sadržaja i ponašanju u onlajn prostoru.

Kako je rekao, očekuje da do kraja ove godine saradnju prošire i u tom dijelu.

U saopštenju se navodi da nastavak saradnje na projektu pružanja usluga besplatnog interneta školama, osim širenja interneta na nove područne jedinice i druge ustanove u skladu sa potrebama Ministarstva i obrazovnog sistema, podrazumijeva i nastavak dosadašnje saradnje.

“A to je pružanje usluge besplatnog interneta svim matičnim jedinicama osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskim ustanovama, koje za to imaju tehničkih mogućnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz Telekoma su rekli da će se dodatno, tamo gdje postoje tehničke mogućnosti, obezbijediti korišćenje TurboDSL-a i optike.

