Nastavak aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Hapšenja bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazović nastavak su započetih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i kontinuitet u reformskom procesu, saopšteno je iz Uprave policije.

Uprava policije jutros je, po nalogu i u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), uhapsila Katnića i Lazovića, koji se sumnjiče da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

“Predmet radnog naziva “Alfa” je rezultat višemjesečnog rada, međunarodne saradnje i koordinacije SDT-a sa nekoliko organizacionih jedinica Uprave policije, a posebno Specijalnim policijskim odjeljenjem”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u toku pretresi prostorija koje Katnić i Lazović koriste, na nekoliko lokacija u Crnoj Gori i da će oni biti privedeni postupajućem specijalnom državnom tužiocu.

