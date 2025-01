Napredak u poglavlju 27 pokazatelj posvećenosti EU integracijama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napredovala u realizaciji obaveza predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, dodajući da to reflektuje posvećenost procesu evropskih integracija.

Ćulafić je u intervjuu agenciji MINA rekao da su od 251 obaveze, koliko je predviđeno Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27, realizovane 122, što predstavlja 48 odsto ukupne realizacije.

On je naveo da je veliki broj obaveza, 105, sa rokom kontinuirano, što znači da se one sprovode od momenta donošenja Akcionog plana i da će se njihova realizacija pratiti sve do zatvaranja Poglavlja.

Ćulafić je dodao da postoje i obaveze koje nijesu dospjele za realizaciju i njih je devet odsto, odnosno 24 obaveze.

„Duboko vjerujem da će dio koji se odnosi na našu normativnu aktivnost biti završen do kraja 2026. godine“, kazao je Ćulafić.

On je rekao da osjeća određenu zabrinutost kada je infrastruktura u pitanju, ali da smatra da će i taj dio posla biti završen ako se stvari i ubuduće budu razvijale dinamikom kojom su se razvijale u prethodnih nekoliko mjeseci, u smislu obezbjeđivanja sredstava i saradnje sa lokalnim samoupravama.

Prema riječima Ćulafića, u oblasti kvaliteta vazduha nije detektovan nikakav napredak.

On je kazao da je to zabrinjavajuće i dodao da je već preduzeo određene aktivnosti u cilju izrade potrebne strategije i postizanja napretka u toj oblasti.

Izvještaj Evropske komisije (EK), kako je rekao, ukazao je da su administrativni kapaciteti jedan od ključnih izazova u ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27.

„Ministarstvo sada raspolaže sa veoma skromnim administrativnim kapacitetima. Kad to kažem zaista nemam kvalitativni moment na umu, već isključivo mislim na broj ljudi koji treba da radi na ovom poslu“, naveo je Ćulafić.

On je istakao da međunarodni partneri Crne Gore pokazuju visok nivo spremnosti da pomognu u tom dijelu.

„S vremena na vrijeme dobijam različite vrste ponude za pomoć u tom smislu, tako da smatram da ćemo, kroz angažovanje dodatnih eksperata, stručnjaka i nove radne snage na tom polju, i taj izazov prevazići“, dodao je Ćulafić.

Zatvaranje Poglavlja 27, kako je kazao, nije samo obaveza Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), već 25 državnih institucija.

Ćulafić je poručio da, uz angažovanje i snažnu volju nadležnih institucija, duboko vjeruje da je kraj 2026. godine realan rok za zatvaranje tog pregovaračkog poglavlja.

Prema njegovim riječima, za ostvarenje tog cilja potrebna je i politička stabilnosti i volja, kao i maksimalna odgovornost svih konstituenata vlasti, ali i parlamentarne opozicije.

Ćulafić je rekao da je neodgovornim postupanjem dijela poslanika u parlamentu spriječena mogućnost izglasavanja budžeta i dodao da se to može negativno odraziti i na zatvaranje Poglavlja 27.

On je, govoreći o Državnom planu upravljanja otpadom, kazao da vjeruje da će usvajanje tog dokumenta i sprovođenje mjera koje su definisane njime doprinijeti rješavanju problema otpada u Crnoj Gori i očuvanju životne sredine i javnog zdravlja.

„Državni plan upravljanja otpadom važiće pet godina i to će biti bazični strateški dokument, koji će doprinijeti rješavanju najkrupnijih pitanja u pogledu upravljanja otpadom i implementacije obaveza iz evropskog zakonodavstva“, rekao je Ćulafić.

Kako je naveo, jedan od važnih pozitivnih efekata tog dokumenta biće obaveza za lokalne samuprave da donesu svoje lokalne planove za upravljanje otpadom.

„Državni plan upravljanja otpadom biće snažen impuls, kako državi i lokalnim samoupravama, tako i našim međunarodnim partnerima, da imamo osnovu po kojoj možemo dalje da djelujemo“, istakao je Ćulafić.

On je naglasio da je Državnim planom upravljanja otpadom predviđena izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom u Podgorici, Bijelom Polju, Nikšiću i Baru.

Ćulafić je kazao da su u fazi finalizacije pregovora za obezbjeđivanje novca za izgradnju tih regionalnih centara koji bi, shodno Državnom planu upravljanju otpadom, trebalo da budu završeni do kraja 2026. godine.

„Tako da to neće biti finansijski problematično ni za Ministarstvo, a posebno neće biti ni u čemu zahtjevno za lokalne samouprave“, dodao je Ćulafić.

Upitan kada se može očekivati da divlje deponije, kojih u Crnoj Gori ima preko 300, budu zatvorene, on je kazao da je plan da sve budu zatvorene do 2030. godine.

„U periodu od 2022. do 2023. godine sanirana su 42 neuređena odlagališta. U 2024. godini, 61 neuređeno odlagalište je u toku sanacije“, naveo je Ćulafić.

Na pitanje šta vidi kao ključne izazove u implementaciji ekoloških politika u Crnoj Gori, on je odgovorio da su to nedovoljna infrastruktura za upravljanje otpadom, nedostatak adekvatnih finansijskih sredstava i nedovoljna svijest i edukacija građana o značaju pravilnog upravljanja otpadom.

Ćulafić je dodao da je, prema podacima iz 2021. godine, za zatvaranje Poglavlja 27 potrebno 1,4 milijarde EUR.

Odgovarajući na pitanje da li je zadovoljan budžetom MERS-a, on je kazao da smatra da je budžet odraz realnog i ozbiljnog planiranja Ministarstva finansija.

„Jer sam se i u razgovorima sa kolegom (Novicom) Vukovićem uvjerio da ima punu svijest o tome šta su obaveze MERS-a i koliko se novca mora izdvojiti. Ministar i njegovi saradnici ulažu maksimalne napore da bi iz nekih drugih eksternih izvora finansiranja uspjeli da servisiramo ono što su naše obaveze“, naveo je Ćulafić.

Na pitanje da li su kroz kapitalni budžet Crne Gore za narednu godinu podržani projekti iz oblasti ekologije, on je odgovorio potvrdno.

„Smatram da će ova godina i te kako biti obilježena realizacijom projekata iz oblasti ekologije, a pozitivan efekat toga je podizanje opšteg nivoa ekonomske aktivnosti tamo gdje se budu realizovali. Posebno me raduje što će i sjever imati benefit od toga“, kazao je Ćulafić.

Govoreći o implementaciji programa proširene odgovornosti proizvođača, koja počinje od januara, Ćulafić je rekao da će taj program vjerovatno naići na kritiku jednog dijela javnosti, kao što je bio slučaj i sa uredbom o zabrani upotrebe plastičnih kesa.

Kako je naveo, implementacija tog programa predstavlja značajan korak ka održivom upravljanju resursima i usklađivanju sa evropskim standardima.

Ćulafić je kazao da taj sistem ne postoji da bi blokirao privredu, nego da bi doprinio zaštiti životne sredine, što, kako je dodao, ima pozitivne efekte i po samu privredu.

