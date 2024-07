Niković: Napad na zaposlene nikšićke Hitne medicinske pomoći

Podgorica, (MINA) – U prostorijama nikšićke Hitne pomoći došlo je do masovne tuče, nakon što je J.N. udarila doktoricu dok je ukazivala pomoć maloljetnom pacijentu, saopštio je direktor Zavoda za Hitnu medicinsku pomoc Crne Gore Vuk Nikovic.

On je kazao da se napad na ekipu hitne medicinske pomoci, doktore i medicinske tehničare, u toku pružanja medicisnke intervencije, dogodio oko jedan sat poslije ponoći.

“Dok je doktorica ukazivala pomoc maloljetnim licu J.N. biva fizicki napadnuta od strane ženske osobe J.N. koja pesnicom u lice udara doktoricu koja u tom momentu radi svoj posao”, naveo je Niković u saopštenju.

Kako je dodao, nakon toga je počela masovna tuča u kojoj su napadnuti tehničari hitne pomoći, kao i ostatak ekipe.

“Poslije izvjesnog vremena dolazi policija na lice mjesta i izgrednike privodi”, kazao je Niković.

Prema njegovim riječima, doktorica i tehničar su, sa povredama glave, pregledani u Opštoj bolnici Nikšić.

“Ovo su u posljednje vrijeme učestale situacije koje moraju biti procesuirane i sankcionisane shodno zakonu, od strane državnih organa, jer je potrebno doktorima dozvoliti da rade posao u uslovima koji su sami po sebi vrlo otežani i specifični jer se radi smjenski i pruža hitna medicinska pomoć”, rekao je Niković.

Prema njegovim riječima, svaki pojedinac koji se ponaša na takav način u zdravstvenoj ustanovi mora biti sankcionisan.

“Kako se ovakve situacije ne bi dešavale u medicisnkoj ustanovi koja je vrlo bitan dio zdravstvenog sistema”, kazao je Niković.

On je rekao da stoji iza svojih zapsolenih koji su jutros pod vidnim stresom, zabrinuti za svoju bezbjednost zbog vrlo brutalnih prijetnji koje “ne dolikuju čovjeku u 21 vijeku”.

“Zamislite da su poslije svega nastavili da pružaju hitnu medicisnku pomoć građanima Nikšića”, rekao je Niković.

On je apelovao na građane Nikšića i svih gradova u Crnoj Gori, a u kojima postoje Jedinice Hitne medicinske pomoći, da poštuju medicinske radnike u tim ustanovama.

Kako je dodao, oni odgovorno rade svoj posao koji je pun stresa i neizvjesnosti.

“Uradićemo sve da se ovo zaustavi a izgradnici najstrožije kazne, shodno jasnim odredbama zakona, gdje napad na medicinsko osoblje se kažnjava kaznom zatvora, a ne čemu ću insistirati”, zaključio je Niković.

