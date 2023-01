Naloženi badnjaci na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Pravoslavni vjernici danas su na Cetinju, na dvije odvojene lokacije, naložili badnjake i tradicionalno obilježili Badnji dan.

Crnogorska pravoslavna crkva nalaganje badnjaka organizovala je ispred Dvora kralja Nikole, a Mitropolija crnogorsko–primorska (MCP) ispred Cetinjskog manastira.

Badnjak su 31. godinu zaredom, a prema viševjekovnoj tradiciji, na Dvorski trg donijele Bajice, Borilovići i Martinovići, prenosi Cetinjski list.

Ispred Cetinjskog manastira badnjak su naložili predstavnici MCP.

Badnjak su tradicionalno ispred Manastira prvi naložili predstavnici Martinovića i Borilovića.

Badnjak je osveštao mitropolit crnogorsko primorski Joanikije.

