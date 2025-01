Nalogodavce ubistva Jovanovića izvesti pred lice pravde

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima moralnu obavezu da nalogodavce ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan, Duška Jovanovića, izvede pred lice pravde, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić na sastanku sa predstavnicima Udruženja novinara Crne Gore.

Mandić se sastao danas, povodom Dana novinara, sa predsjednikom i generalnim sekretarom Udruženja novinara Crne Gore Tihomirom Burzanovićem i Ivanom Miloševićem.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Mandić je istakao važnost slobode medija i bezbjednosti novinara koji se svuda u svijetu suočavaju sa brojnim izazovima, prije svega ugrožavanjem njihove bezbjednosti i profesionalnog djelovanja.

On je naglasio da Crna Gora ima moralnu obavezu da nalogodavce ubistva Jovanovića izvede pred lice pravde.

„U tom kontekstu, predsjednik je ponovio svoj ranije iznešen stav da bi u narednom periodu trebalo otvoriti široki društveni dijalog o dodjeljivanju statusa službenog lica ovoj plemenitoj profesiji“, navodi se u saopštenju.

Mandić se, kako se dodaje, saglasio sa riječima američkog predsjednika Donalda Trampa koji je tokom svog inauguralnog govora naglasio da će se snažno boriti protiv cenzure i vratiti slobodu govora na prvo mjesto.

