Nakon izbora sudija zakazati vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, nakon izbora sudija Ustavnog suda, mora postići saglasnost o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora na proljeće, kazao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

On je, na sjednici Evropske komisije u Strazburu, rekao da, nažalost, Crna Gora već tri godine ne napreduje u pristupnom procesu, prenosi Portal RTCG.

„Crna Gora je zemlja koja je otvorila najveći broj poglavlja i bili su lideri u pregovorima. Nažalost, s obzirom na unutrašnje političke podjele i rezultate izbora nije se uspjela iznjedriti jasna vladina većina i nijesu uspjeli da ostvare naredni korak u pregovorima”, naveo je Varhelji.

Prema njegovim riječima, nepoštovanje preporuka Venecijanske komisije ne doprinosi približavanju Evropskoj uniji (EU) i ostvarivanju ključnih prioriteta.

“Sjledeći korak za Crnu Goru je ispunjavanje unutrašnjih mjerila vezanih za pravnu državu, klaster broj 1”, naveo je Varhelji.

On je kazao da svaki napredak zavisi od ispunjavanja tih prioriteta.

“Kada sam dolazio ovamo čuo sam da se parlament navodno složio i da će doći do imenovanja novih sudija Ustavnog suda i da će to omogućiti sazivanje izbora već na proljeće. Tu bi trebalo da se izabere jaka većina u parlamentu”, naveo je Varhelji.

On je ocijenio da su izbori potrebni i da je potrebno da svi stoje iza toga.

Varhelji je, govoreći o Otvorenom Balkanu, kazao da je riječ o dragocjenoj inicijativi.

“Otvoreni Balkan je imao pozitivan uticaj na regionalna tržišta, i onda su se i oni koji su bili rezervisani vratili za sto. I sada se sprovode tri važna sporazuma. To bi trebalo dovesti evropske standardne i vrijednosti”, rekao je Varhelji.

On je ocijenio da to može biti pozitivna stvar, kao i da se može temeljiti na evropskim normama.

Varhelji je, govoreći o proširenju EU, kazao da u EU ima mjesta za zemlje Zapadnog Balkana, ali da se prijem ne može odviti prečicama, već poštovanjem kriterijuma.

On smatra da je prošla godina bila dosta značajna godina po pitanju proširenja.

