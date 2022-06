Nakon Berana princip reciprociteta u drugim opštinama

Podgorica, (MINA) – Nadležni stranački organi Socijalističke narodne partije (SNP) naredne sedmice će odlučiti o konkretnim mjerama i potezima koje će preduzeti nakon formiranja vlasti u Beranama, saopšteno je iz te stranke.

Vuko Todorović iz Koalicije Za budućnost Berana izabran je glasovima Demokratskog fronta (DF), Demokratske Crne Gore, Pokreta Berane sad, Prave Crne Gore i Ujedinjene za novog predsjednika te opštine.

“Na sve ovo odgovorićemo kako i priliči – prema akterima ovog avanturističkog čina u Beranama striktno ćemo se držati principa reciprociteta kako u opštinama, tako i na državnom nivou”, poručili su iz SNP-a.

U toj stranci, kako su kazali, žale zbog odluke da se u Beranama formira slaba i nestabilna vlast, koju će činiti grupacije i pojedinci koji jedni o drugima misle sve najgore i nijesu sposobni da upravljaju u korist građana tog grada.

“Dovoljno je poređati iskustva zajedničkog rada novih konstituenata vlasti u Beranama i u drugim opštinama, pa vidjeti da su oni jedni sa drugima kao rogovi u vreći i da njihov dogovor u Beranama neće izaći na dobro”, kaže se u saopštenju SNP-a.

Navodi se da su DF i Demokrate za manje od godinu i po u Budvi upropastili ubjedljivu pobjedu nad Demokratskom partijom socijalista (DPS) i da se sada tamo mora ići na prijevremene izbore.

Iz SNP su rekli da su Demokrate u Kotoru, ne bi li kako tako sačuvali svoje funkcije u tom gradu, “kupili dvojicu odbornika DPS-a”.

“Da bi danas u Beranama napravili koaliciju sa Zdravkom Krivokapićem, koga su svi već zaboravili, koji nam je prokockao veliki reformski momenat koji je nastao velikom avgustovskom pobjedom 2020. godine i o kojem ni jedan od novih Zdravkovih partnera nema jednu lijepu riječ da kaže”, navodi se u saopštenju SNP-a.

Kako su kazali iz te stranke, da stvar bude potpuno apsurdna, svi oni kao u svoga vođu u Beranama gledaju Marka Milačića, “koji je svoju stranku potpuno uništio i prije nego što je dobila pravu priliku da se razvije”.

“I samo je jedna ideja koja ih je u Beranama integrisala – to je želja da se napakosti SNP-u, koji je, da se podsjetimo toga, prvom velikom pobjedom nad DPS-om na izborima 2014. godine upravo u Beranama i najavio procese koji će voditi ka razvlašćivanju DPS-a u cijeloj Crnoj Gori”, ističe se u saopštenju.

Podsjeća se da je, uprkos neviđenim napadima i linču kojem su bili izloženi, na izborima u Beranama SNP osvojio više mandata nego prije četiri godine.

“I da su građani Berana time pokazali i da smo dobro upravljali opštinom u prethodna dva mandata i da je naša odluka da učestvujemo u formiranju manjinske vlade bila dobra odluka”, naveli su iz SNP-a.

Oni su rekli da svi relevantni politički subjekti dobro znaju da je SNP politički saveznik koji iznad svega drži do časti, poštenja i korektnog odnosa i da se dosljedno drži dogovora koje postignu sa partnerima.

SNP je, kako su kazali iz te stranke, uvijek radio tako da saveznicima pomogne i da ih podrže ili barem da ih ni jednim svojim postupkom ne ošteti ili da im ne stvore bilo kakvu prepreku u njihovom djelovanju.

“Zato jučerašnje formiranje vlasti u Beranama smatramo prevarom građana Berana i iznevjeravanjem onih osnovnih demokratskih i ljudskih načela na kojima treba da počiva bavljenje javnim poslovima u jednoj zajednici i odnos prema savezništvu u politici”, istakli su iz SNP-a.

Iz te stranke su poručili da će čuvajući sve ideale i principe zbog kojih je SNP poštovan u politici u Crnoj Gori, nastaviti da se bore za politiku koja će počivati na časti i čestitosti i koja će društvo i državu da usmjerava naprijed.

“A orbitu Marka Milačića prepuštamo DF-u, Zdravku i Zdravkovim juniorima”, kazali su iz SNP-a.

