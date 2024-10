Najpozitivniji uticaj na politiku u državi građani pripisuju EU

Podgorica, (MINA) – Više od 43 odsto građana smatra da politička situacija u Crnoj Gori ide u pogrešnom smjeru, a kao najozbiljnije probleme prepoznaju slabo političko rukovodstvo i spoljno miješanje u unutrašnju politiku, pokazala je analiza Udruženja za odgovorni i održivi razvoj (UZOR).

Iz UZOR-a su rekli da analiza pod nazivom „Crna Gora: Zona stranog uticaja“, pokazuje da 24,6 odsto građana najpozitivniji uticaj na politiku u zemlji pripisuju Evropskoj uniji (EU), a najveći negativan uticaj Srbiji – 14,2 odsto.

„S druge strane, podaci našeg istraživanja govore da Srbija ima najveći pozitivan uticaj na privredu Crne Gore (16,3 odsto), a najveći negativan uticaj ispitanici vide u Rusiji (11,6 odsto)“, naveli su iz UZOR-a.

Prema njihovim riječima, 15,4 odsto ispitanika smatra da nijedna država ili grupa država nema posebno negativan uticaj na crnogorsku privredu.

„Čak 45,3 odsto građana smatra da u Crnoj Gori nemamo fer i slobodne izborne procese“, navodi se u saopštenju.

Iz UZOR-a su kazali da je posebno alarmantan podatak da gotovo 70 odsto građana vjeruje da je korupcija u Vladi ozbiljan problem.

„Prema mišljenju građana, najvažnije bezbjednosno pitanje s kojim se Crna Gora trenutno suočava, jeste organizovani kriminal, koji je identifikovalo 35,9 odsto ispitanika“, rekli su iz UZOR-a.

Kako su naveli, sajber kriminal je na drugom mjestu sa 10,8 odsto, dok su imigracija (7,2 odsto) i spoljašnje vojne prijetnje (sedam odsto) prepoznati kao ozbiljni potencijalni problemi.

Analiza „Crna Gora: Zona stranog uticaja“ je dio projekta koji UZOR sprovodi uz podršku Hanns Seidel fondacije.

