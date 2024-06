Nagrađeni neimari kulturnog identiteta

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori uručilo je, na svečanoj sjednici u Podgorici, priznanja neimarima bošnjačkog identiteta, advokatu Veliji Muriću, književniku Brahu Adroviću i vakifu Zeku Šaboviću.

Iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori saopštili su da je posebnim zahvalnicama “Misionari ljudskosti” iskazano poštovanje za društveni angažman Huseinu Cenu Tuzoviću, Tei Gorjanc Prelević i Božidaru Proročiću.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić naglasio je da je svečanost dio manifestacije Dani kulture Bošnjaka u Crnoj Gori, koja je i ove godine posvećena misiji predstavljanja najvrijednijeg iz književnog, likovnog i muzičkog stvaralaštva.

Kako je naveo Mustafić, publika koja je to pratila, od Cetinja, preko Podgorice, Bijelog Polja do Rožaja, svjedočila je svojevrsnom dijalogu ili divanu – stihova i slika, tonova i boja, dobrih ljudi i njihovih kreacija.

“Kada sve to saberemo vidimo svu ljepotu našeg bošnjačkog tkanja, koje neumorno, a u tišini, naši umjetnici stvaraju, darivajući tako i nas i našu Crnu Goru“, kazao je Mustafić.

On je rekao da je cilj Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori da podstakne i sabere kvalitetne ideje i inicijative kojima se želi sačuvati i njegovati nasljeđe, kultura, jezik, vjera i tradicija.

To, kako je dodao Mustafić, nije moguće bez okupljanja kreativnih pojedinaca, umjetnika, stvaralaca, autora i otvaranja novih prilika da pokažu svoje stvaralaštvo.

„Zato je pokrenuta ova manifestacija, u spomen na 22. mart 2003. godine, na datum prepoznavanja i podsjećanja – ko smo, šta smo i kuda idemo“, naveo je Mustafić.

On je kazao da su sigurni da time grade mostove, spajajući ljude različitih ubjeđenja, mentaliteta, stvaralačkih opusa, pa i različitih vizija, ali usmjerenih istom cilju – za dobro svog naroda i bogatiju riznicu njegove kulture.

“Vjerujemo da tako gradimo i mostove prema drugim narodima u Crnoj Gori, u spoznaji naših različitosti i poštovanju drugog i drugačijeg“, naglasio je Mustafić.

U ime Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva obratio se profesor, emeritus Enes Pelidija i uz pohvale domaćinima istakao je značaj kulturne saradnje i povezivanja u regionu, koja je znašajno unaprijeđena kroz djelovanje Kancelarije za koordinaciju bošnjačkih vijeća i organizacija.

„Žiri za Nagrade i priznanja Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori za ovu godinu, u sastavu Sait Šabotić, Rifat Alihodžić, Sajma Feratović, Halil Markišić i Mehmed Đečević, razmatrao je sedam predloga“, kaže se u saopštenju.

Đečević je rekao da je žiri, nakon detaljnog razmatranja prispjelih predloga, donio odluku da se Povelja „Rifat Burdžović – Tršo“ za ovu godinu dodijeli Muriću.

On je kazao da je Muriću priznanje dodijeljeno za doprinos u oblastima javnih djelatnosti zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i razvoju ideje multietničkog i multikulturnog društva, i za pravednost i istinito svjedočenje o stradanju Bošnjaka i drugih civilnih žrtava ratova devedesetih.

Kako je naveo Đečević, nagrada „Husein Bašić“ za ovu godinu dodijeljena je Adroviću, pjesniku, novinaru i publicisti iz Berana, stvaraocu iz oblasti književnosti, za objavljena književna djela.

Adrović se, kako je dodao, više od 40 godina bavi književnim stvaralaštvom, iznoseći pred čitaoce sudbine ljudi i filozofiju života viđenu očima likova iz njegovih djela.

Đečević je naveo da je Adrović autor više zbirki poezije, romana i književnih zapisa.

On je kazao da je Povelja „Husein-paša Boljanić“ za ovu godinu dodijeljena Šaboviću, vakifu iz Bara, kao zaslužnom pojedincu za doprinos zaštiti i popularizaciji kulturno–istorijskog graditeljskog nasljeđa orijentalno-islamske tradicije, za obnovu cjelokupnog kompleksa Škanjevića džamije u Starom Baru.

„Kompleks Škanjevića džamije, kao i ostale građevine koje je obnovio Šabović predstavljaju biser orijentalno-islamske arhitekture, a njihova obnova urađena je po svim načelima autentične orijentalno-islamske tradicije, time su ova graditeljska zdanja u potpunosti zaštićena“, naveo je Đečević u ime žirija.

On je kazao da su svojim djelima ti neimari kulturnog identiteta zaslužili posebno priznanje Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, za pregalaštvo i rezultate od posebnog značaja, kao i veliku zahvalnost.

Moderatorka programa Alisa Džogović Murić rekla je da bošnjački narod cijeni dobra djela i pojedince koji svojim djelima daju izuzetan doprinos opštem napretku, pa je Bošnjačko vijeće ustanovilo posebnu zahvalnicu “Misionari ljudskosti”.

Kako je saopšteno, ta zahvalnica pripala je Tuzoviću, za izuzetan doprinos širenju prijateljstva među ljudima, promociji istine i savremenom prepoznavanju bošnjačkih vrijednosti.

Iz Bošnjačkog vijeća su kazali da je ta zahvalnica pripala i Gorjanc Prelević, za izuzetan doprinos spoznaji i odbrani ljudskih i manjinskih prava i podsticanju društva na suočavanje s prošlošću, kao i Proročiću, za izuzetan doprinos popularizaciji bošnjačkog stvaralaštva i zbližavanju među narodima i kulturama.

