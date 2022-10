Nagrađena nedvosmislena podrška Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Popravljena ocjena u poglavlju 30 – Vanjski odnosi, najbolje pokazuje koliko Crna Gora nema problema zbog kojih bi morala da se specijalno posvećuje Otvorenom Balkanu, smatra građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić.

Ona je kazala da je Izvještaj Evropske komisije (EK) za nijansu bolji od prošlogodišnjeg i da se zna tačno u kojim dijelovima, a to su poglavlja 25, 30, i 31.

“Da nije bilo napretka u ova tri poglavlja, ukupna ocjena bi bila kao prošlogodišnja”, kazala je Bajramspahić agenciji MINA.

Bajramspahić je navela da je, kada su u pitanju poglavlja 30 i 31 koja se odnose na vanjske poslove, nagrađena crnogorska nedvosmislena podrška Ukrajini i uvođenje sankcija Rusiji.

Ona je istakla da je to posebno važno imajući u vidu da je Crna Gora imala važan broj turista iz tih zemalja, pa popravljene ocjene predstavljaju i izjavu Evropske unije (EU) da cijeni principijelnost koju je Crna Gora iskazala.

Kako je dodala, pozicija Crne Gore je i jedina moralno ispravna, ali je zbog građana važno da se objasni da se u EU cijeni i nagrađuje jasan stav koji država ima.

Bajramspahić je istakla da se od Crne Gore očekuje da nastavi stoprocentnu usklađenost sa Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU i da uredno implementira restriktivne mjere.

Ona je navela da treba da se nadamo da te ocjene neće biti pokvarene u budućnosti bilo kakvim pokušajima da se “sjedi na dvije stolice”.

“Osim toga, popravljena ocjena u poglavlju 30 najbolje pokazuje koliko Crna Gora nema problema zbog kojih bi morala da se specijalno posvećuje Otvorenom Balkanu”, navela je Bajramspahić.

Ona je dodala da Crna Gora nikada nije ocjenjena kao zemlja sa problematičnim vanjskim i regionalnim odnosima ili kao zemlja koja nije posvećena regionalnoj saradnji.

“EK konkretno u ovom poglavlju u kojem sada imamo bolju ocjenu stavlja akcenat na CEFTU i Zajedničko regionalno tržište”, navela je ona.

Prema riječima Bajramspahić, u drugom dijelu izvještaja je pohvaljeno što je Crna Gora aktivna u 13 nabrojanih regionalnih inicijativa.

“Na kraju, jedno poglavlje je popravilo ocjenu sa dva na tri, a to je poglavlje 14 – “Saobraćaj” zbog pomaka na strateškom nivou, međutim, sprovođenje ključnih akata u ovoj oblasti tek predstoji. Sva ostala poglavlja “puze” i ovim tempom ne vidi se kraj pregovorima”, rekla je Bajramspahić.

Bajramspahić je navela da je ocjena u poglavlju 25 popravljena zbog primjene Strategije pametne specijalizacije i zbog početka učešća Crne Gore u programu “Horizont Evropa” od decembra prošle godine.

Ona je kazala da je ovogodišnji Izvještaj EK realan i jasan, kao i da Izvještaja izbalansirano navodi red fakata, red kritika.

“Takvi su izvještaji bili prije promjene vlasti, takvi su i nakon, sa ciljem da motiviše upravu da se posveti reformama. Nažalost, to omogućava svim vlastima da neke rečenice izvuku iz konteksta i predstavljaju predimenzionirano, kao veći uspjeh nego što stvarno jeste”, rekla je Bajramspahić.

Ona je rekla da se, da li se napredovalo ili ne, mjeri zatvaranjem poglavlja i ni jedna relativizacija ni manipulacija ne može protiv takve činjenice ništa.

“Imajući u vidu da se već dvije godine dinamika zatvaranja nije pomjerila s mrtve tačke, možemo samo da budemo nezadovoljni”, kazala je Bajramspahić.

Bajramspahić smatra da su vlasti izvještaj dočekale presrećne što nije najgori mogući.

“Ovo treba da nas sve zabrine jer sa takvim pristupom ne znam kako ćemo ispuniti sve obaveze i završiti proces integracije”, navela je ona.

Kako je kazala, treba napomenuti i da najoštrije ocjene koje je EU dala u dijelovima koji se odnose na “političke kriterijume”, na “funkcionisanje demokratskih institucija”, atmosferu i stanje u društvu – ne ulaze u brojčanu ocjenu.

Bajramspahić je objasnila da se zato takve ocjene nijesu odrazile na cifru, ali jesu na ukupnu dinamiku pregovora.

“Dok god ukupna klima u društvu ne bude pozitivnija, zrelija, dok ne bude većeg jedinstva za rad na reformama, konsenzusa svih da legitimne političke razlike moraju da budu ostavljene po strani, a da svi moraju biti spremni na odricanja u cilju napretka u pregovorima, ostaćemo na ovom nivou”, istakla je ona.

Ona je istakla da crnogorsko društvo mora da uvjeri sve zainteresovane strane, posebno one koji imaju skeptičan odnos prema politici proširenja, da je Crna Gora odlučna da taj projekat sprovede snažno i do kraja.

Prema njenim riječima, takve ozbiljnosti danas nema i svakodnevno se partijski interesi stavlju ispred opštih.

“Koliko god predstavnici Vlade pokušavaju da relativizuju i ublaže ovaj izvještaj, nema dileme da su u direktnim komunikacijama sa funkcionerima EU čuli još oštrije stavove nego što su u izvještaju i da su svjesni realnog stanja”, ocijenila je Bajramspahić.

Bajramspahić je istakla da prostor za ozbiljan dijalog o evropskoj agendi ne postoji jer se svaka kritika politizuje i pokušava uvući u stranačka nadgornjavanja.

Kako je navela, Vlada je potrošila momentum koji se neočekivano otvorio nakon formiranje manjinske vlade na stranputice.

“O čemu više ima da se polemiše ako je sama Vlada objavila da su ministarstva ispunula svega 28 odsto obaveza iz Programa pristupanja EU koje su planirane za ovu godinu, odnosno da je ispunjeno 62 od 219 obaveza. Od planiranih 56 zakona, usvojeno je sedam”, pojasnila je Bajramspahić.

Ona je navela da nadležne institucije pet godina nijesu u stanju da imenuju čelnike pravosudnih organa zbog upornog nastojanja da partijski profitiraju što više iz tog procesa.

“Nove političke struje nisu odustale od želje da drže institucije pod svojom kontrolom pa profesionalizacija javne uprave ostaje nedostižna ideja”, rekla je ona.

Upitana da li vjerujete da će doći do dijaloga partija u Crnoj Gori, Bajramspahić je kazala da bi voljela da se to desi, ali da ne zna na čemu da utemelji tu nadu gledajući svakodnevno šta se dešava.

