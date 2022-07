Nadležni da procesuiraju vinovnike dešavanja u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je nadležne organe da hitno reaguju i procesuiraju vinovnike dešavanja u Nikšiću, sa posebnim akcentom na krivična djela kojima se izaziva nacionalna, rasna i vjerska mržnja.

Iz te partije pozvali su i nadležne u Ministarstvu unutrašnjih poslova da utvrde odgovornost za eventualne propuste u obezbjeđenju najavljenog javnog skupa u Nikšiću.

“Događaji u Nikšiću, kada je tokom proslave Dana državnosti grupa nacionalista i ekstremista, pjevajući pjesme fašističkog sadržaja koje slave i pozivaju na silovanja i ubijanja ljudi zbog pripadnosti drugoj naciji ili religiji, veoma su uznemiravajući i zabrinjavajući”, navodi se u saopštenju.

Iz BS-a su rekli da ti događaji pozivaju na hitnu reakciju državnih organa, ali i cijele antifašističke zajednice u Crnoj Gori.

“Crna Gora u kojoj „Leleču Turci i kukaju bule“ nije Crna Gora 13. jula, nije Crna Gora 21. maja, nije antifašistička Crna Gora i nije građanska Crna Gora koja teži članstvu u Evropskoj uniji”, naveli su iz BS-a.

Kako su kazali, prepoznavanje fašizma, brza reakcija državnih organa i efikasna suđenja sa oštrom kaznenom politikom, uz aktivnosti civilnog i javnog sektora na izgradnji kolektivne svijesti o opasnosti fašizma, predstavljaju zadnje stubove odbrane od te pošasti, koja je sredinom prošlog vijeka iznjedrila najveće zločine i strahote ljudske civilizacije.

Iz BS-a su istakli da u multietničkoj i multivjerskoj, građanskoj, evropskoj i antifašističkoj Crnoj Gori nema i ne smije da bude mjesta takvoj ideologiji.

Prema njihovim riječima, Crna Gora koja toleriše takve ideologije nije Crna Gora za koju su se svi zajedno borili 13. jula, niti 21. maja.

“Pozivamo nadležne organe da hitno reaguju i procesuiraju vinovnike dešavanja u Nikšiću, sa posebnim akcentom na krivična djela kojima se izaziva nacionalna, rasna i vjerska mržnja, uz podsjećanje da su pojedine odluke tužilaca i sudova u vezi sa krivičnopravnim gonjenjem pojedinaca za ta krivična djela pokazala manjak volje da se stvari nazovu pravim imenom”, kaže se u saopštenju.

To, kako su rekli iz BS-a, ne doprinosi borbi protiv fašizma i nacionalne i vjerske mržnje i netolerancije u Crnoj Gori.

