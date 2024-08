Na Žabljaku uhapšen osumnjičeni za napad na policajca

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su na Žabljaku A.P. (19) iz Podogrice, osumnjičenog za napad na policajca, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su pripadnici žabljačke policije sinoć oko jedan sat i 35 minuta, prilikom obilaska užeg gradskog jezgra, primijetili da na Trgu durmitorskih ratnika više osoba narušava javni red i mir verbalnom raspravom, a nakon toga i guranjem.

„Policijski službenici su tim osobama izdali upozorenje, a onda i naređenje da prekinu sa svađom i odlože staklene flaše koje su držali u rukama, međutim, one su se oglušile o naređenje i nastavile sa guranjem“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je nakon toga jedna od njih udarila flašom u glavu drugu osobu, a potom i policijskog službenika, nakon čega je pobjegla.

„Tu osobu sustigli su policijski službenici, identifikovan je A.P. (19) iz Podogrice i uhapšen“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima kvalifikovao krivično djelo – napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda.

Kako su kazali, A.P. je uz krivičnu prijavu priveden na dalju nadležnost postupajućem tužiocu.

„Policija preduzima dalje mjere i radnje u odnosu na cjelokupni događaj, u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti i eventualne odgovornosti ostalih učesnika koji su identifikovani“, navodi se u saopštenju.

