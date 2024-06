Na velikom krosu u Podgorici učestvovalo 500 osnovaca

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) i kompanije One i Jugopetrol, EKO benzinske stanice organizovali su u Podgorici, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Glavnog grada, veliki kros za učenike IV, V i VI razreda osnovnih škola na kome je učestvovalo 500 osnovaca.

Iz MPNI je saopšteno da je kros organizovan na Ćemovskom polju, kao završni događaj društveno-odgovornog projekta „Jedan mijenja svijet“.

”Ujedinivši đake IV, V i VI razreda svih osam škola prethodno obuhvaćenih inicijativom, kros je postao najljepše sjećanje gotovo 600 djece i odraslih”, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da su među četvrtim razredima najbolje bile Jana Ćetković, Lara Đurašković i Una Bikić, a najbolji Luka Lješković, Sava Petrović i Ivan Gojković.

”U kategoriji petog razreda predvode Milica Vukadinović, Tamara Kadić i Aleksandra Miladinović, uz svoje drugove Matiju Nedovića, Lazara Milića i Jakova Tomića”, rekli su iz tog Vladinog resora.

Kako su naveli, u šestom razredu najbrže su bile Katarina Adžić, Sofija Gašević i Kristina Krgović, dok su prva tri mjesta među dječacima zauzeli Mihailo Jovanović, Nihad Niković i Nikola Božović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da je brojka od 500 učenika osnovnih škola iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja i Tuzi pokazatelj spremnosti da još intenzivnije promovišu fizičku aktivnost.

Ona je zahvalila svim partnerima koji su omogućili realizaciju te značajne inicijative.

”Neka ona bude samo početak našeg zajedničkog puta ka stvaranju zdravijeg i aktivnijeg društva”, istakla je Jakšić Stojanović.

Iz Ministarstva su naveli da je teren za kros pripremio Glavni grad.

Zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević zahvalio je svim organizatorima i poručio da je Glavni grad uvijek na dječijoj strani.

”Zaista je velika čast govoriti na ovom prazniku ljepote i svega onog smislenog što bi trebalo da radimo svi mi. Bio sam i sam učesnik mnogih kros trka koje su se nekada održavale kod tehničkih fakulteta”, rekao je Rakčević.

On je kazao da se nada da će ovo postati tradicionalna manifestacija.

”Želim da čestitam predstavnicima kompanija One i Jugopetrol, koje su inicirale ovakav događaj i da im u ime Glavnog grada zahvalim”, naveo je Rakčević.

Generalni sekretar COK-a Igor Vušurović pozvao je okupljene mališane da ovog ljeta bodre predstavnike Crne Gore na Olimpijskim igrama.

”Djeco zapamtite, olimpijski moto je – ”Brže, jače, više!”, a mi želimo da se rukovodite olimpijskim vrijednostima, poput solidarnosti i fer plej-a, tokom vašeg odrastanja. Time ćete vi biti taj JEDAN koji će promijeniti svijet i našu Crnu Goru učiniti boljom i pametnijom”, naveo je Vušurović.

Izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović istakao da je kros najljepša završnica projekta ”Jedan mijenja svijet”.

”Djeci koja su željno iščekivala start jedne od šest trka, on je poželio rekordne brzine i, prije svega, da uživaju u neizmjernoj radosti pokreta”, kaže se u saopštenju.

Mitrović je kazao da je, od početka saradnje sa COK-om, njihova zajednička želja da kros ponovo bude dio odrastanja mališana.

”Ne sumnjam da će ovaj dan postati vrijedno sjećanje za cijeli život. Neka pobijedi najbrži ili najbrža, jer draga djeco – vi ste naši klinci u 5G brzinama! Vi ste naša neizmjerna radost i naša svijetla budućnost!”, poručio je Mitrović mališanima na krosu.

”Kompanija Jugopetrol, EKO benzinske stanice, kao dio olimpijske mreže COK-a, sa velikim entuzijazmom uključila se u projekat ”Jedan mijenja svijet” u njegovoj velikoj završnici”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor Vasilis Panagopoulos istakao je da je njihova podrška vođena iskrenom željom da inspirišu nove generacije da se bave sportom, ali i da čuvaju životnu sredinu, zbog čega je organizovano čišćenje lokacije uz angažman svih zaposlenih u uključenim kompanijama i institucijama.

On je kazao da događaj predstavlja istorijski trenutak za Podgoricu, jer je prvi te vrste.

”Kao sponzori COK-a, posvećeni smo vrijednostima sporta, ekološke svijesti, prijateljstva i poštovanja”, rekao je Panagopoulos.

On je istakao da su te vrijednosti i u srcu njihove kompanije.

”Mladi ljudi su naša budućnost i naša je dužnost da ih podržimo i usmjerimo. Zajedno, činimo našu zajednicu boljom”, rekao je Panagopoulos.

”Na kraju šest zasebnih trka za različite uzraste dječaka i djevojčica, završen je prvi kros ”Jedan mijenja svijet””, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su najbrži nagrađeni i da su svi sa sobom odnijeli jedno posebno sjećanje na savršen dan.

”Jer dan koji ujedini ljude u pokretu i dobroj energiji, i jeste za riznicu sjećanja”, poručili su organizatori krosa – COK, kompanije One i Jugopetrol, EKO benzinske stanice.

