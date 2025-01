Na Trgu nezavisnosti u 19 sati paljenje svijeća žrtvama tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Građani će večeras u 19 sati, na Trgu nezavisnosti u Podgorici, moći da zapale svijeće za nastradale u pucnjavi na Cetinju, kazao je gradonačelnik Glavnog grada Saša Mujović.

On je, u objavi na Fejsbuku /Facebook/, naveo da još jednom svjedočimo nepredvidivosti života i kako za tili čas sjaj i radost ustupaju mjesto bolu i žalosti.

Podgorica je, kako je istakao Mujović, uvijek bila i biće uz Prijestonicu.

“Rane našeg Cetinja i nas podjednako bole. Zato vas molim da u 19 sati na Trgu nezavisnosti, tamo gdje smo slavili, sada pokažemo bratsku ljubav i solidarnost i zapalimo svijeće za nastradale u našem Cetinju. Neka naše zajedništvo, suze i molitva daju snagu onima kojima je u ovom teškom trenutku najpotrebnija”, naveo je Mujović.

