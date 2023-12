Na Cetinju uhapšeni osumnjičeni za pranje novca

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), jutros na Cetinju uhapsili J.V. i M.K. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca.

Iz SDT-a su kazali da će SPO protiv osumnjičenih podnijeti krivičnu prijavu.

“Kivična prijava za isto krivično djelo biće podnesena i protiv F.K, koji se nalazi u bjekstvu”, kaže se u saopštenju SDT-a.

Oni su dodali da su, u sklopu iste akcije, pretresani stanovi i druge prostorije uhapšenih na više lokacija.

“Uhapšeni će u zakonskom roku biti sprovedeni u SDT, radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih”, navodi se u saopštenju.

