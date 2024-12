Uhapšene dvije osobe zbog krijumčarenja duvanskih proizvoda

Podgorica, (MINA) – Državljani Srbije, B.R. (39) i M.J. (40), uhapšeni su na podgoričkom aerodromu nakon što je kod njih pronađeno 8.573 komada duvanskih proizvoda raznih vrsta, ukupne vrijednosti 38.334 EUR.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su policijski i službenici Uprave carina, na graničnom prelazu na Aerodromu Podgorica, sa leta Istanbul – Podgorica, kontrolisali B.R. (39) i M.J. (40).

“Kod njih je u šest kofera pronađeno 8.573 komada duvanskih proizvoda raznih vrsta, ukupne vrijednosti 38.334 EUR, koje su oduzete”, kazali su iz policije.

Kako su dodali, sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu B.R. i M.J. uhapšeni, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje.

“Uprava policije nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na kontroli graničnih prelaza i suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, uz snažnu međuinstitucionalnu saradnju sa Upravom carina”, kaže se u saopštenju policije.

Oni su istakli da ta akcija još jednom potvrđuje posvećenost organa za sprovođenja zakona očuvanju bezbjednosti granica i zaštiti ekonomskih interesa Crne Gore.

