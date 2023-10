MVP: Pozivamo na zaštitu civila u Gazi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora poziva na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, zaštitu civila u Gazi i isporuku humanitarne pomoći onima kojima je potrebna, kazali su iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Prema posljednjim procjenama međunarodnih organizacija, od početka vazdušnih napada Izraela ubijeno je preko 2,4 hiljade ljudi dok je oko milion raseljeno.

“Pozivamo na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, zaštitu civila u Gazi i isporuku humanitarne pomoći onima kojima je potrebna”, rekli su iz MVP na mreži “Iks” /X/.

Oni su naveli da Hamas mora osloboditi taoce, kao i da je potrebno poduzeti korake ka deeskalaciji.

