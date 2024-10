Muratović: Građani da doprinesu borbi protiv nasilja

Podgorica, (MINA) – Veliki broj slučajeva nasilja u porodici pokazuje da postojeće zakonske norme i propisi nijesu adekvatni, kazala je predsjednica Foruma žena Bošnjačke stranke Sabina Muratović i pozvala građane da prijavljujući nasilje doprinesu borbi protiv te pojave.

Muratović je kazala da zabrinjava porast broja krivičnih djela nasilja u porodici u Crnoj Gori.

Kako je navela, u posljednjih desetak dana prijavljeno oko 20 slučajeva nasilja u porodici, pri čemu se osam slučajeva desilo u samo jednom danu, 19. oktobra.

“Ovako veliki broj slučajeva nasilja u porodici nam pokazuje da postojeće zakonske norme i propisi nijesu adekvatni, kada se i pored toga što je nasilje u porodici kategorisano kao krivično djelo, dešavaju svi ovi slučajevi, što dokazuje da na nasilnike nema prevelikog uticaja”, kazala je Muratović.

Ona je podsjetila na nedavni slučaj femicida u Podgorici jer, kako je kazala, sistem zaštite žrtava nasilja nije funkcionisao na ispravan način i žrtva nije dobila odgovarajuću zaštitu, bez obzira na to što je redovno prijavljivala prijetnje.

“Ovaj i ostali slučajevi nasilja koji se dešavaju i ponavljaju su crveni alarm da je krajnje vrijeme da se država ozbiljno pozabavi ovim problemom“, kazala je Muratović.

On je dodala i da država i vlast moraju uraditi više i preduzeti sve potrebne korake u rješavanju ovog problema.

„Vidimo da je vrhovni državni tužilac, upućivanjem obavezujućeg Uputstva za postupanje u slučajevima nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, pokrenuo rješavanje dijela ovog problema, a sada je zadatak da izvršna i zakonodavna vlast preduzmu neophodne korake potrebne za borbu protiv ovog izuzetno ozbiljnog problema u našem društvu”, rekla je Muratović.

Ona smatra da država mora da posveti više pažnje promociji načina prijavljivanja slučajeva nasilja, kao i da se obezbijedi lak i jednostavan način prijavljivanja problema uz najveći stepen zaštite identiteta žrtve i njenih podataka u zvaničnim izvještajima koji su dostupni javnosti.

Kako je dodala, treba ohrabriti i građane koji nisu žrtve nasilja, ali su svjedočili tome, da nasilje prijave i da se uspostavi sistem koji će im obezbijediti zaštitu identiteta.

Muratović je istakla i važnost pružanja stručne pomoći žrtvama nasilja.

“Treba se posebno posvetiti radu sa žrtvama nasilja, njihovoj rehabilitaciji i povraćaju osjećaja sopstvene sigurnosti, koji trenutno pod ovim uslovima ne mogu imati“, rekla je Muratović.

Ona je naglasila da je neophodno izmijeniti zakone o zaštiti od nasilja u porodici i o krivičnom postupku na način da se preciznije i obuhvatnije opišu djela nasilja u porodici, mjere zaštite od nasilja, kao i strože i veće kazne za počinioce, a posebno povećati kazne za povratnike u vršenju ovog krivičnog djela.

„Treba pooštriti i kazne za kršenje zabrane prilaska žrtvi nasilja, jer prema slučajevima koji su se dešavali, vidjeli smo da postojeće mjere nemaju veliki učinak i ne odvraćaju izvršioce od ponavljanja djela”, rekla je Muratović.

Ona je pozvala sve građanke i građane Crne Gore da, kako je rekla, dignu svoj glas i doprinesu borbi protiv nasilja u porodici i porodičnoj zajednici.

“Jer samo zajedno možemo zaustaviti ovu devijaciju koja može zadesiti svakog od nas ili nekog od naših najbližih“, zaključila je Muratović.

