MUP: Situacija pod kontrolom, bez požara koji ugrožavaju materijalna dobra

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, na terenima sa povećanim požarnim rizikom, trenutna situacija je pod kontrolom i nema požara koji ugrožavaju materijalna dobra građana ili eko sistem države, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog Vladinog resora rekli su da su danas, generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje, Miodrag Bešović i vršilac dužnosti (v.d.) komandira službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, Zdravko Blečić, helikopterom nadgledali područje šireg dijela Podgorice i primorskog dijela države radi osmatranja terena sa povećanim požarnim rizikom.

Navodi se da je cilj aktivnosti bio da se iz vazduha sagleda stanje na terenu i da se identifikuju eventualni izazivači požara.

“Konstatovano je da je trenutna situacija pod punom kontrolom i da su adekvatne preventivne mjere, koje su sistemski preduzete, dale vidljive rezultate”, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su naveli da trenutno, na osmotrenom području, nema požara koji ugrožavaju materijalna dobra građana ili eko sistem države.

“Uz niz drugih, ovo će biti redovna aktivnost Direktorata kako bi mogućnost pojave požara sveli na minimum, a samim tim i smanjili potencijalnu štetu”, rekli su iz MUP-a.

Poručuje se da će poseban akcenat biti na identifikaciji i procesuiranju neodgovornih građana koji ne poštuju odluku o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru za period od 1. jula do 1. oktobra.

Navodi se i da su glavni policijski inspektor u Sektoru policije opšte nadležnosti, Željko Peković i v.d načelnika za operativni rad granične policije Vaso Janjušević nadgledali područje granice i stanje u drumskom saobraćaju.

Dodaje se da je tokom nadzora saobraćaj bio srednjeg intenziteta, a tokom izviđanja i osmatranja iz vazduha na auto–putu i putu Podgorica-Cetinje-Budva nijesu uočeni veći zastoji i gužve, kao ni vršenje najtežih prekršaja.

“Važno je naglasiti da tom prilikom nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda”, rekli su iz MUP-a.

Direktorat je, imajući u vidu ekstremno visoke temperature, pozvao građane i širu društvenu zajednicu da pokažu odgovornost prema prirodi poštujući preporuke nadležnih službi i organa u zaštiti od požara na otvorenom prostoru.

“Direktorat će sa ostalim subjektima u kontinuitetu pratiti situaciju na terenu i u skladu sa razvojem događaja biti spreman da reaguje na adekvatan i profesionalan način”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su pozvali građane da požare prijave na brojeve 112 i 123.

