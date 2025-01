Mujović: Otkazane sve aktivnosti čiji je organizator Glavni grad

Podgorica, (MINA) – U Podgorici su, zbog tragedije koja se dogodila danas na Cetinju, otkazane sve aktivnosti čiji je organizator Glavni grad, saopštio je gradonačelnik Saša Mujović.

On je pozvao sve sugrađanke i sugrađane da pokažu ljudskost, dostojanstvo i saosjećanje sa svima koji tuguju i suzdrže se od bilo kakve vrste slavlja.

„Zbog toga sam donio odluku o otkazivanju svih aktivnosti čiji je Glavni grad organizator“, naveo je Mujović u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

On je izrazio saučešće porodicama stradalih u tragediji i rukovodstvu Prijestonice na čelu sa gradonačelnikom Nikolom Đuraškovićem.

“Ovo nije samo lični gubitak za porodice i prijatelje žrtava već i težak udarac za cijelo naše društvo i zato je važno da, u ovako teškim trenucima, iskažemo solidarnost i zajedništvo i pružimo podršku onima koji su pogođeni ovom nesrećom”, rekao je Mujović.

On je poželio brz oporavak svim povrijeđenim koji su zbrinuti u Kliničkom centru Crne Gore.

“Naše misli i molitve su uz njih, kao i uz medicinske radnike koji se trude da im pruže najbolju moguću njegu”, naveo je Mujović.

On je kazao da je cijela Podgorica uz Cetinje.

“Cijela Podgorica je uz Cetinje u ovom bolnom trenutku i bićemo uz vas u narednim danima”, rekao je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS