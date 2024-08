Mujović nosilac liste PES-a i Demokrata u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ministar energetike i član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Saša Mujović predvodiće izbornu listu PES-a i Demokrata u Podgorici.

Mujović je, nakon sjednice Glavnog odbora PES-a, kazao da mu je čast da bude na čelu liste, prenosi Vijesti.

On je rekao da očekuje da Glavni grad dobije “zdravu i dobru vlast”, koja će nastaviti putem razvoja grada, kako bi Podgorica postala evropska metropola.

“Mi smo kao PES uradili sve da stvorimo preduslove za to, da jednostavno napravimo jedan koalicioni savez za koji koji smatramo da ima kapacitet da donese boljitak gradu. Imam veliku čast da budem nosilac te liste. Daću sve od sebe da dam makar mali doprinos u tom procesu”, rekao je Mujović.

Premijer i lider PES-a Milojko Spajić kazao je da su na Glavnom odboru bili jednoglasni da Mujović bude nosilac liste.

“Radujemo se izbornim rezultatima, već unaprijed mogu da kažem, u tri opštine – Podgorici, Kotoru i Budvi, gdje su raspisani lokalni izbori. Sa velikom energijom, entuzijazmom, sa sjajnim programima, sjajnim idejama, sa sjajnim ljudima ulazimo u tu izbornu trku i stvarno je velika čast biti dio ovog tima”, rekao je Spajić.

Izbori u Podgorici biće održani 29. septembra.

