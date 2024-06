Mujović: Havarija posljedica velikog opterećenja i visokih temperatura

Podgorica, (MINA) – Regionalna havarija u elektroenergetskom sistemu posljedica je porasta dnevnog opterećenja i visokih temperatura, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i dodao da za to ne treba optuživati Crnu Goru.

Područje gotovo cijele Crne Gore ostalo je danas bez struje zbog regionalanog kvara, a probleme sa snabdijevanjem električnom energijom imale su i Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Albanija.

Mujović je u video izjavi rekao je riječ o regionalnoj havariji i da je pogrešno kriviti Crnu Goru za tu situaciju.

On je kazao da je problem nastao kao posljedica porasta dnevnog opterećenja i visokih temperatura.

“Kad imate ta dva uzroka međusobno povezana onda imate situaciju da električnu energiju ne možete na pravi način prenositi prenosnim vodovima, odnosno vodovi su preotrerećeni i došlo je do ispada. Ispad jednog voda znači preopterećenje dugog i tako u krug. Jednostavno dolazite do situacije koja se danas desila”, naveo je Mujović.

On je kazao da je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) vrlo brzo uspostavio i prenio napon do distributivne mreže i da je sada na Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) da uključi grad po grad.

Kako je pojasnio, nije moguće da se uključenje vrši odjednom, jer bi to bio atak na distributivnu mrežu.

Mujović je zamolio građanje za strpljenje.

“Ovo su havarijska stanja koja se dešavaju ne toliko često, ali nešto što se ne može isključiti. To su pojave za koje ne postoji neka direktna krivica”, rekao je Mujović.

