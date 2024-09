Mujović: Biću kandidat za gradonačelnika Podgorice

Podgorica, (MINA) – Koalicija Pokreta Evropa sad (PES) i Demokratske Crne Gore predala je listu za lokalne izbore u Glavnom gradu, koji će biti održani 29. septembra.

Listu “Evropa sad – Demokrate – Još jače” predvodi aktuelni ministar energetike Saša Mujović.

“Biću kandidat za gradonačelnika i toj funkciji pristupam sa najvećom dozom ozbiljnosti i odgovornosti”, rekao je Mujović.

On je rekao da ne želi da se razmeće obećanjima, niti epitetima da je najbolji ili da su najbolji.

“Ali želim poručiti da su ljudi koje predvodim spremni beskompromisno raditi za dobro građana Crne Gore i Podgorice”, istakao je Mujović.

Kako je dodao, ljudi koje predvodi su spremni biti građani, a ne nedodirljivi funkcioneri otuđeni od naroda.

“I da su ovi ljudi spremni da rješavaju probleme Podgorice”, kazao je Mujović.

On je istakao da su sa koalicionim partnerima i na državnom nivou, u Vladi kojom rukovodi premijer Milojko Spajić, postigli dobre rezultate, navodeći da su popravili standard građana i podigli plate i penzije, kao i podigli nivo vladavine prava na onaj koji podržava Evropska unija.

Mujović je naglasio da zbog rezultata na državnom nivou ima kredibilitet da kaže da su spremni da se “uhvate u koštac” i rješavaju probleme Glabnog grada.

Na pitanje o eventualnim koalicijama nakon izbora, Mujović je kazao da su fokusirani na kampanju i izbore, dodajući da je nemoguća koalicija sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, koji je na listi ispred Demokratske Crne Gore, poručio je da će spriječiti da Podgorica ikada više bude teren za političko potkusurivanje, navodeći da je to odraz odgovornosti.

“Aktuelni društveni trenutak ne ostavlja prostora za gubljenje vremena. Podgorica treba ozbiljne, odgovorne i hrabre ljude, ljude koji imaju rezultate. Mislim da smo to zajedno postigli u periodu iza nas, a postići ćemo ih i u narednom periodu”, rekao je Šaranović.

Potpredsjednik Vlade i lider Demokrata Aleksa Bečić rekao je da su uradili ono što su bila očekivanja građana Podgorice i Crne Gore.

“Formirali smo jednu demokratsku, građansku, evropsku i patriotsku koaliciju”, rekao je Bečić.

On je rekao da će Mujović biti gradonačelnik Podgorice iza kog je izuzetan tim, dodajući da je politička neodgovornost dovela do vanrednih izbora.

Spajić je podsjetio na rezultate koji su postignuti na državnom nivou, navodeći da su rezultati i iza i ispred njih.

On je ukazao na povećanje zarada kroz programe Evropa sad 1 i 2.

“Samo tri dana poslije izbora prosječna zarada u Crnoj Gori biće hiljadu EUR”, istakao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS