Mugoša: Evropski savez biće jedna od ključnih karika vlasti u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Evropski savez će, nakon vanrednih lokalnih izbora u Podgorici, biti jedna od ključnih karika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, poručio je predsjednik podgoričkog odbora Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

Kako je saopšteno iz SD-a, odbor Glavnog grada te partije je, na sjednici održanoj u ponedjeljak, diskutovao o situaciju u Podgorici i predstojećim vanrednim lokalnim izborima.

Mugoša je istakao da su odbornici SD-a u podgoričkom parlamentu, predvođeni Milošem Maškovićem, pokazali izuzetno visok nivo političke kulture i fokusiranosti na konkretne probleme građana Podgorice, što nailazi na veoma pozitivne reakcije građana.

On je podsjetio da su odbornici SD-a, zajedno sa kolegama iz Evropskog saveza, odnosno iz Socijaldemokratske i Liberalne partije, inicijatori skraćenja mandata podgoričkog parlamenta i izlaska iz institucionalne krize u Glavnom gradu, koja je za posljedicu imala probleme u brojnim segmentima funkcionisanja grada.

Mugoša je naveo da su izbori 29. septembra prilika da grad bude čistiji, zeleniji, komunalno opremljeniji, saobraćajno sređeniji, kulturno bogatiji, da se unaprijede socijalni servisi i pruži adekvatna podrška ranjivim kategorijama.

Prema njegovim riječima, to je prilika i da se donosioci odluka bave dinamičnim razvojem grada, a ne ideološkim porivima i revizionizmom.

“Da se poboljša efikasnost administracije koja mora biti istinski servis građana, da Podgorica ima bolje javno zdravstvo i obrazovanje, da se unaprijedi sportska infrastruktura, izgrade nova dječja igrališta i šetališta, da se njeguje staro i autentično podgoričko, odnosno titogradsko, a razvija novo i savremeno, da struka, znanje i iskustvo nadjačaju uskopartijske apetite”, dodao je Mugoša.

On je kazao da Podgorica mora biti evropski grad, grad pristojnosti, progresivnosti i prosperiteta.

“Takva građanska Podgorica ima svoju budućnost”, istakao je Mugoša.

On smatra da će na vanrednim lokalnim izborima doći do ozbiljnih promjena u Glavnom gradu.

“Duboko vjerujem da će doći do ozbiljnih promjena u Glavnom gradu i da će Evropski savez, kao nadstranačka platforma koja želi da okupi što veći broj onih koji istinski žele dobro svim građanima Glavnog grada, biti jedna od ključnih karika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Podgorici nakon 29. septembra”, zaključio je Mugoša.

U saopštenju se navodi da su na sinoćnoj sjednici Miloš Mašković i Katarina Ivanović izabrani za potpredsjednike Odbora Glavnog grada.

Na tim pozicijama su i Sead Čirgić i Milena Purlija.

