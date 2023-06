Mugoša: Afirmisati hraniteljstvo u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Država treba da afirmiše hraniteljstvo, a prva mjera u tom pravcu je uvećanje osnovne naknade pružaocima te usluge sa postojećih 350 na iznos minimalne zarade od 450 EUR, smatra potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) i kandidat na koalicionoj listi Zajedno, Boris Mugoša.

On je ukazao na činjenicu da djeca sa poteškoćama u razvoju teško nalaze udomljenje u hraniteljskim porodicama, prije svega zbog predrasuda, stereotipa i nedovoljne edukacije hranitelja, ali i cjelokupne javnosti.

Neophodno je, smatra Mugoša, uložiti dodatne napore u razvoj sistema za ranu identifikaciju i intervenciju, jačanje usluga pomoći i podrške porodicama koje imaju članove sa poteškoćama u razvoju.

„Ali isto tako i raditi intenzivno na razvoju usluge specijalizovanog hraniteljstva, kako bi svako dijete imalo mogućnost da zadovolji svoju potrebu za sigurnim porodičnim okruženjem”, istakao je Mugoša u saopštenju.

Osim toga, kako je naveo, treba poraditi na pojednostavljenju samog procesa hraniteljstva, a stručnu podršku hraniteljskim porodicama dići na znatno veći nivo, kako bi ona bila intenzivnija i pružala se u kontinuitetu.

„U tom smislu, predložili smo formiranje regionalnih Centara za obuku hranitelja, koji će biti pored osnovne namjene usmjereni i na jačanje kvaliteta usluga kroz hraniteljstvo”, kazao je Mugoša i poručio da svako dijete treba porodicu.

