MPNI: Suspendovan profesor Gimnazije Panto Mališić

Podgorica, (MINA) – Profesor Gimnazije “Panto Mališić” u Beranama, osumnjičen za krijumčarenje narkotika, suspendovan je do okončanja krivičnog postupka, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora kazali su da je profesor suspendovan odlukom direktora Gimnazije.

“Prethodno je Uprava škole od Uprave policije dobila informacije o hapšenja profesora koji je uhapšen na graničnom prelazu prema Srbiji”, kaže se u saopštenju MPNI.

