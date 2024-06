MPNI potpisao sporazum sa agencijom NASA

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, potpisali su sporazum o saradnji u okviru programa GLOBE koji će, kako je saopšteno iz MPNI, unaprijediti naučnu pismenost učenika.

Sporazum se potpisale ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović i američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke.

Iz MPNI su rekli da je GLOBE program kojim upravlja NASA, uz podršku Nacionalne naučne fondacije, Nacionalne uprave za okeane i atmosferu i Stejt dipartmenta.

Jakšić Stojanović i Rajnke, kako se navodi, izrazile su zadovoljstvo zbog činjenice da je Crna Gora danas postala 128. zemlja koja je pristupila međunarodnom naučnom i obrazovnom programu „Globalno učenje i zapažanje u korist životne sredine“.

„Uz podršku NASA-e i saveznih naučnih agencija koje sponzorišu GLOBE, ovaj program uključuje učenike u naučni proces i unapređuje njihovu naučnu pismenost“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su naveli da će dvije škole iz Crne Gore postati dio velike porodice od preko 40 hiljada škola uključenih u program.

To su Gimnazija „Panto Mališić” iz Berana i Srednja mješovita škola „Bratstvo – Jedinstvo” iz Ulcinja.

Te škole, kako se dodaje, postaju dio međunarodne mreže učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, kao i naučnika, građana i organizacija koje proučavaju ekološka pitanja, obavljaju ekološka mjerenja i razmjenjuju korisne ekološke podatke jedni s drugima i sa međunarodnom naučnom zajednicom.

Navodi se da će sktivnosti u okviru programa GLOBE biti realizovane u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Jakšić Stojanović je rekla da nastavnici imaju ključnu ulogu u realizaciji GLOBE programa i predstavljaju most između programa i učenika.

Navodi se da će nastavnici biti obučeni da vode program, da koriste GLOBE obrazovne materijale i da zajedno sa učenicima vrše GLOBE ekološka mjerenja i razmjenjuju podatke sa kolegama širom svijeta.

Ta mreža, kako se dodaje, omogućava učenicima i nastavnicima da se uključe u naučna istraživanja i povežu sa GLOBE zajednicom kroz pet ključnih oblasti istraživanja: atmosfera, biosfera, hidrosfera, tlo (pedosfera) i Zemlja kao sistem.

Iz MPNI su naveli da će škole biti u prilici da realizuju aktivnosti uz pomoć Globe donacije koja im je danas uručena.

Rajnke je napomenula da GLOBE predstavlja zajednicu ljudi koji su strastveni u podučavanju i učenju nauke o Zemlji kroz sopstvene istraživačke projekte i projekte koje vodi NASA.

Ona je kazala da članovi širom svijeta sarađuju jedni sa drugima i koriste GLOBE-ovu obimnu kolekciju resursa da bi se bavili pravom naukom.

Oni, kako je dodala Rajnke, pružaju podatke o životnoj sredini koji se mogu koristiti kao dopuna NASA istraživačkim naporima i daljim istraživanjima zajednice ili pojedinca, čime se pomaže ljudima da bolje razumiju životnu sredinu.

Rajnke je navela da GLOBE zajednica slavi širok spektar ljudi iz različitih obrazovnih sredina, uključujući naučne profesionalce, nastavnike, učenike, naučnike i druge koji su posvetili svoje živote učenju.

„Vizija koju dijeli ova zajednica stvara izuzetnu međunarodnu mrežu posvećenu razmjeni ideja i unapređenju nauke”, rekla je Rajnke.

Jakšić Stojanović je zahvalila Ambasadi SAD-a na donaciji kao i na kontinuiranoj saradnji koja se unapređuje iz dana u dan.

Ona je, kako se dodaje, izrazila nadu da će se kroz uspješno učešće na samom početku sporovođenja programa u Crnoj Gori stvoriti prostor za uključivanje još škola i time doprinijeti uspješnom prikupljanju ekoloških podataka u naučne svrhe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS