Mornarica dobila četiri nova patrolna čamca za brzo reagovanje

Podgorica, (MINA) – Mornarica Vojske Crne Gore (VCG) je, zahvaljujući američkoj donaciji, bogatija za četiri nova patrolna čamca za brzo reagovanje, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako su kazali iz tog Vladinog resora, ministar odbrane Dragan Krapović i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, izvršili su u četvrtak u Budvi primopredaju tih plovila.

„Ukupna vrijednost donacije, koja uključuje četiri patrolna čamca, prikolice za transport, komunikacione i GPS sisteme, rezervne djelove, bezbjednosnu i spasilačku opremu, kao i obuku i inženjersku tehničku pomoć, iznosi 12.154.277 USD“, kaže se u saopštenju.

Krapović je, zahvaljujući se američkoj vladi na vrijednoj donaciji, kazao da je to još jedan primjer izuzetno uspješne saradnje sa SAD, najznačajnim strateškim partnerom Crne Gore.

On je istakao da je, imajući u vidu savremene bezbjednosne izazove i osjetljiv geopolitički trenutak, potrebno unaprijeđivati nacionalni sistem bezbjednosti i snažiti odbrambene kapacitete Vojske Crne Gore na Jadranu i u Mediteranu.

“Modernizacija opreme, odnosno nabavka patrolnih čamaca obezbijediće zaštitu suvereniteta i nacionalnih interesa u teritorijalnom moru, ali i unaprijediti zajednički bezbjednosni prostor Alijanse”, kazao je Krapović.

On je istakao da SAD duži niz godina pružaju materijalnu, stručnu i ekspertsku pomoć Crnoj Gori, čime se osnažuje sistem odbrane države na moru.

“Modernizacija naših oružanih snaga, poboljšanje standarda i uslova u kojima rade naši pripadnici su najvažniji prioritet mog djelovanja i na tom putu krećemo odlučnim putem reformi kako bismo dostigli najviše odbrambene standarde”, rekao je Krapović.

On je poručio da Crna Gora odlučno ostaje na putu postizanja glavnih spoljnopolitičkih ciljeva – punopravnog članstva u Evropskoj uniji i snaženja saradnje sa NATO saveznicima.

Kako su kazali iz Ministarstva odbrane, planirano je da Mornarica VCG u svojoj floti ima dva patrolna broda i četiri čamca za brzo reagovanje.

„Procedura nabavke patrolnih brodova je u toku i odvija se predviđenom dinamikom“, kaže se u saopštenju.

Rajzing Rajnke je, kako se navodi, istakla da će donacija patrolnih čamaca za brzo reagovanje ojačati bezbjednost na Jadranu, naglasivši da je to nastavak kontinuirane podrške SAD Ministarstvu odbrane i Mornarici VCG.

„Cilj je da sveobuhvatnom podrškom, kroz donacije patrolnih čamaca, radara i sistema nadzora na moru, unaprjeđenje Mornaričkog operativnog centra i podršku kreiranju operativnih procedura, doprinesemo uspješnoj budućnosti Mornarice“, kazala je Rajzing Rajnke.

Ona je dodala da su novi patrolni čamci prilika i za izgradnju ličnih vještina crnogorskih mornara.

Patrolni čamci će, kako je navela Rajzing Rajnke, značajno unaprijediti sposobnost Mornarice za brze reakcije i operacije, i omogućiti bolju kontrolu crnogorskih teritorijalnih voda, borbu protiv ilegalnih aktivnosti, kao i veću sigurnost za plovila i putnike.

Rajzing Rajnke je pripadnicima Mornarice VCG, koji su se uz instruktore iz američke kompanije „Silver Ship“ i uz učešće bording tima patrolnog broda „Durmitor“ obučili za rukovanje novim plovilima, uručila sertifikate o završenoj obuci.

Primopredaji donacije prisustvovao je i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

