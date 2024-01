Monstat: Sve jedinice popisivane u zakonskom roku

Podgorica, (MINA) – Sve jedinice popisa popisivane su u zakonskom roku, odnosno tokom trajanja popisa, saopštili su iz Uprave za statistiku (Monstat).

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) predložio je prethnodno da skupštinski Odbor za praćenje popisa održi sjednicu na kojoj bi bile pružene dodatne informacije i otklonjene nedoumice o preliminarnim rezultatima popisa.

Iz Monstata su u reagovanju istakli da nije tačno tumačenje CDT-a da su 45.863 osobe popisane nakon završenog popisnog perioda, odnosno da je 30. decembra popisano preko 41.120 osoba.

Kako su naveli, netačno je analizirano i kada se radi o popisivanju domaćinstva i stanova.

„Sve jedinice popisa popisivane su u zakonskom roku odnosno tokom trajanja popisa, kako je saopšteno objavom preliminarnih rezultata“, ističe se reagovanju.

Pojašnjava se da je Uprava za statistiku u datom momentu saopštavala dinamiku popisivanja, odnosno dinamiku unešenih podataka o broju popisanih jedinica popisa.

Iz Monstata su kazali da su na skupštinskom Odboru za praćenje i sprovođenje popisa javno komunicirali i naglašavali da su do tog određenog datuma saopštavali dinamiku unešenih podataka o broju popisanih ooba, domaćinstava i stanova, a što u krajnjem nije isto što i rezultati popisa.

Oni su rekli da dinamika unosa podataka koji su pristizali sa terena nije mogla u svakom trenutku da prati broj popisanih osoba, domaćinstava i stanova.

„Iz razloga obimnosti posla instruktora, koji su većinu vremena provodili na terenu da bi kontrolisali rad popisivača, što je najvažnije prilikom terenskog rada“, pojasnili su iz Monstata.

Prema njihovim riječima, suprotno praksi u prethodnim popisima, instruktori su imali dodatnu obavezu da svake večeri, na osnovu preporuke Agencije za zaštitu ličnih podataka, prikupe popisni materijal od svih svojih popisivača, zatim ga iskontrolišu i predaju državnim instruktorima.

„Zbog navedenih dodatnih obaveza instruktori nerijetko nijesu mogli stići unositi pristigle podatke sa terena odgovarajućom dinamikom na dnevnom nivou, odnosno u realnom vremenu“, naveli su iz Monstata.

Iz Monstata su objasnili da je, na kraju terenskog rada, ostao dio podataka koji nije unešen kroz dnevnu dinamiku.

„Taj dio je obuhvaćen unosom rezultatata po popisnim krugovima od državnih instruktora u zbirni obrazac, prilikom preuzimanja popisnog materijala od instruktora, a nakon izvršene kontrole“, precizira se u reagovanju.

Iz Monsatata su naglasili da je praćenje dinamike popisivanja, na osnovu elektronskog unosa od instruktora po jedinicama lokalne samouprave, trebalo prvenstveno da ima kontrolnu ulogu, kako bi državni instruktori uticali na dinamiku popisivanja, odnosno da bi mogli planirati dalje aktivnosti u cilju završetka popisa u predviđenom roku.

Kako su kazali, praćeni su rezultati na nivou popisnog kruga.

„Tako da su državni instruktori na osnovu tih rezultata preduzimali određene mjere (dijeljenje popisnih krugova, uključivanje još jednog popisivača ili zamjena popisivača) i planirali dalje aktivnosti da bi uticali da se terenski rad završi u predviđenom roku“, rekli su iz Monstata.

