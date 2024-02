Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila iznad Svetog Stefana poginuo je Budvanin D.M. (20) kada je sletio automobilom u provaliju.

Kako Vijesti pišu, vatrogasci su sišli u provaliju, ali je mladić poginuo na licu mjesta.

Nesreća se dogodila oko 16 sati.

