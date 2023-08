Mještani Župe na sat blokirali saobraćaj, traže ispunjenje obećanja

Nikšič, (MINA) – Mještani nikšićke Župe danas su na sat obustavili saobraćaja u mjestu Krstovače, zahtijevajući od lokalne uprave i države da krenu sa realizacijom obećanih projekata.

Predsjednik Mjesne zajednice (MZ) Župa, Dragoljub Radulović kazao je da će, ukoliko se ne počnu rješavati problemi stanovnika tog kraja, od 28. avgusta krenuti sa svkaodnevnim blokadama glavne saobraćajnice.

On je rekao da je isključivi razlog blokade saobraćaja ignorisanje zahtjeva MZ od Opštine Nikšić i Vlade Crne Gore.

“Imali smo obećanje od Opštine Nikđič, ali već dva mjeseca ne uspijevamo da sjednemo za sto i dogovrimo se oko rješavanja problema”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, nijesu ispunjena obećanja o realizaciji projekata u tom kraju, a odnose se na asfaltiranje pet kilometara seoskih puteva u 12 župskih sela, kao ni rješavanje pitanja vodosnabdijevanja.

Radulović je kazao da mještani Župe pijaću vodu dobijaju svaki treći dan, “ukoliko je uopšte i dobiju“.

On je rekao da će, ako se ne krene u rješavanje problema, nastaviti sa protestima.

„Ukoliko se to ne dogodi, 28. avgusta počećemo sa svakodnevnom blokadama glavne saobraćajnice, čime će biti blokiran i odvoz rude, što će ugroziti posao oko 200 radnika”, poručio je Radulović.

On je apelovao na institucije da razgovaraju sa Savjetom MZ i da se dogovore oko dinamike rješavanja problema u tom kraju.

“Mi ćemo u ovom istrajati. Varaju se svi koji misle da ćemo odustati. Ne interesuje nas ko je koja poliitčka opcija več samo bolji uslovi za život četiri hiljade stanovnika Župe”, poručio je Radulović.

