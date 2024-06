Misija OEBS-a pokreće partnerstvo između institucija u borbi protiv ekološkog kriminala

Podgorica, (MINA) – Ekološki kriminal predstavlja rastući izazov koji zahtijeva zajedničko djelovanje, poboljšanu koordinaciju među državnim institucijama i nevladinim organizacijama i punu svijest privatnog sektora, medija i građana.

To je zaključeno na okruglom stolu koji je Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovala povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine.

Na događaju je poručeno da će Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržati nacionalne aktere da se zajednički pozabave pitanjem ekološkog kriminala, posebno imajući u vidu da je dogovoreno formiranje zajedničkih timova za rješavanje različitih oblika kriminalnih radnji u oblasti životne sredine.

Kako je saopšteno iz Misije OEBS-a, tokom događaja je predstavljena analiza „Kriminal na štetu životne sredine u Crnoj Gori“, čiju izradu je podržala Misija, a koja detaljno opisuje različite oblike ekološkog kriminala u Crnoj Gori, zajedno sa preporukama kako se protiv njih boriti.

“Analiza, koju je uradila profesorica Univerziteta Crne Gore Danka Caković, pokazala je da je nelegalna sječa šuma najzastupljeniji oblik ekološkog kriminala, a zatim bespravna gradnja i bespravna eksploatacija šljunka”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da korupcija na različitim nivoima i nedostatak koordinacije ostaju izazovi u sprečavanju i zaustavljanju ekološkog kriminala.

Iz Misije OEBS-a su rekli da statistike pokazuju da je samo mali broj slučajeva kaznenog djela protiv okoliša procesuiran i da su kazne neadekvatne.

Šefica Misije Dominik Vag je, kako je saopšteno, podstakla institucije da konsoliduju nacionalne napore u borbi protiv ekološkog kriminala.

Prema njenim riječima, zaštita i održivo upravljanje resursima životne sredine su ključni za razvoj i društvenu stabilnost.

“Današnji forum je odlična prilika da se razviju načini za unapređenje međusobne saradnje među institucijama, jačanje institucionalnih kapaciteta i podizanje svijesti o ekološkom kriminalu“, kazala je Vag.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Petar Koprivica kazao je da Uprava policije istražuje ekološki kriminal.

Kako je istakao, Vlada je stavila akcenat na suzbijanje nelegalne eksploatacije vodnih nanosa iz crnogorskih rijeka i nelegalnu eksploataciju šuma.

“Ministarstvo i Uprava policije, u saradnji sa nadležnim institucijama, sprovodi svakodnevne aktivnosti na suzbijanju ovih problema. U narednom periodu ćemo jačati naše kadrovske i institucionalne kapacitete u cilju suzbijanja ekološkog kriminala u Crnoj Gori“, rekao je Koprivica.

Državni sekretar u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Nenad Vitomirović rekao je da je ekološki kriminal često preko-graničnog karaktera, da ima visoku profitabilnost i da ga je teško otkriti i procesuirati.

„Eko-kriminal predstavlja četvrtu po veličini organizovanu kriminalnu aktivnost, koja se godišnje povećava za pet do sedam odsto, a šteta za privredu je između 80 i 230 milijardi EUR godišnje“, rekao je Vitomirović.

On je dodao da su obuke za sudije i tužioce od izuzetne važnosti, kako bi osigurali dosljednu primjenu zakona i adekvatno kažnjavali počinioce krivičnih djela u oblasti životne sredine.

